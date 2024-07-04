Намагався розібрати: на Одещині від вибуху невідомого предмета загинув підліток
На Одещині 15-річний підліток намагався розібрати невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі. Від вибуху дитина загинула
Про це повідомила пресслужба поліції області.
Трагедія сталася 3 липня в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.
"Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув", - ідеться у повідомленні.
За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.
Водночас видання "Думська" з посиланням на дані поліції пише, що загиблий хлопець намагався розібрати бойову частину "шахеда".
"Експерти, які оглянули місце події, встановили, що хлопець намагався за допомогою молотка і кутової шліфувальної машини розібрати бойову частину російського безпілотника типу "шахед", - ідеться у повідомленні.
За даними журналістів, мама дитини, яка на момент вибуху перебувала в будинку, поранень не дістала, але її госпіталізували в шоковому стані.
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