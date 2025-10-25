Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Документ радить окупантам та місцевим колаборантам відстежувати дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або читають міжнародні ресурси, і проводити з ними "виховну роботу".

"Кремлівське "виховання" спрямоване на формування у дітей викривленого московською пропагандою світогляду", - зауважили в ГУР.

Зокрема, методичка передбачає обмеження доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну, і натомість пропонує подавати викривлену російську версію історії "Вєлікой отєчєствєнной".

Також окупанти радять регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну та прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму — вірному супутнику російського імперіалізму.

"Такі дії Кремля є складовою частиною геноциду українського народу — агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права", - наголосили у розвідці.

Серед розробників мтодички значаться Ірина Бобраковска, Александра Бикадрова, Сергєй Венцель, Ольга Галаніна та Єлєна Малік — російські "педагоги" та "науковці" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній.

У ГУР МО України наголосили, що автори документу та всі причетні до впливу на дітей нестимуть повну відповідальність за свої дії.