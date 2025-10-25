Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
Російські пропагандисти підготували методичні рекомендації для "профілактики поширення тероризму, екстремізму та неонацизму" серед молоді на окупованих територіях України
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Документ радить окупантам та місцевим колаборантам відстежувати дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або читають міжнародні ресурси, і проводити з ними "виховну роботу".
"Кремлівське "виховання" спрямоване на формування у дітей викривленого московською пропагандою світогляду", - зауважили в ГУР.
Зокрема, методичка передбачає обмеження доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну, і натомість пропонує подавати викривлену російську версію історії "Вєлікой отєчєствєнной".
Також окупанти радять регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну та прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму — вірному супутнику російського імперіалізму.
"Такі дії Кремля є складовою частиною геноциду українського народу — агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права", - наголосили у розвідці.
Серед розробників мтодички значаться Ірина Бобраковска, Александра Бикадрова, Сергєй Венцель, Ольга Галаніна та Єлєна Малік — російські "педагоги" та "науковці" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній.
У ГУР МО України наголосили, що автори документу та всі причетні до впливу на дітей нестимуть повну відповідальність за свої дії.
- Крім того, в Росії готують нові шкільні підручники з російської мови та літератури з патріотичним, національно орієнтованим підходом, щоб формувати у дітей світогляд, що відповідає державній ідеології.
