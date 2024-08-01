Намагаються зламати акаунти користувачів: українців попередили про атаку на Viber
Українців попереджають про атаку на месенджер Viber: зловмисники намагаються зламати акаунти користувачів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Там розповідають, що користувачі Viber отримують сповіщення, у яких йдеться про заблоковану спробу входу в їхній обліковий запис із пристрою Android.
Аби убезпечити себе, спеціалісти радять:
- налаштувати двофакторну автентифікацію;
- вказати актуальну електронну пошту;
- перевірити відкриті сесії на пристроях і завершити їх.
"Viber використовує технологію end-to-end шифрування. Це означає, що зловмисники не зможуть прочитати архів переписок, якщо зламають акаунт. Однак, вони зможуть розсилати повідомлення списку контактів від імені жертви", – йдеться у повідомленні.
- 3 липня в Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок.
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