Намагаються зламати акаунти користувачів: українців попередили про атаку на Viber

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Там розповідають, що користувачі Viber отримують сповіщення, у яких йдеться про заблоковану спробу входу в їхній обліковий запис із пристрою Android.

Аби убезпечити себе, спеціалісти радять:

налаштувати двофакторну автентифікацію;

вказати актуальну електронну пошту;

перевірити відкриті сесії на пристроях і завершити їх.

"Viber використовує технологію end-to-end шифрування. Це означає, що зловмисники не зможуть прочитати архів переписок, якщо зламають акаунт. Однак, вони зможуть розсилати повідомлення списку контактів від імені жертви", – йдеться у повідомленні.