"Світла не буде": в Укренерго попередили про роботу шахраїв
В Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок
Про це повідомляє Укренерго.
"Обережно, шахраї! Недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву "Укренерго" для заманювання українців на свої сторінки. Наші підписники прислали нам черговий приклад відверто "клікбейтної" сторінки із фейковим попередженням про те, що "світла не буде", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначили, що заради кількості відвідувань сторінки шахраї на Facebook-сторінці фейкового Укренерго розмістили посилання на Telegram-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідування ТЦК.
Фото: t.me/Ukrenergo
- 12 чеврня в Укренерго попереджали про шахраїв, які, використовуючи логотип компанії, поширюють фейкову інформацію про "жорсткі відключення від електроенергії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.55 Купівля 40.55Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе