"Світла не буде": в Укренерго попередили про роботу шахраїв

Про це повідомляє Укренерго.

"​Обережно, шахраї! Недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву "Укренерго" для заманювання українців на свої сторінки. Наші підписники прислали нам черговий приклад відверто "клікбейтної" сторінки із фейковим попередженням про те, що "світла не буде", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що заради кількості відвідувань сторінки шахраї на Facebook-сторінці фейкового Укренерго розмістили посилання на Telegram-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідування ТЦК.

Фото: t.me/Ukrenergo