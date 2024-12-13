Наталка Діденко попередила про морози й опади у вихідні та сказала, коли чекати на відлигу

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі очікується -7...-12 °C. На Тернопільщині, Хмельниччині й Вінниччині тимчасово утвориться острівець найнижчої температури повітря - подекуди до -14 °C.

Завтра вдень в більшості областей України передбачається -2...-5 °C, а на Одещині, в Криму та на Закарпатті близько 0 °C.

14 грудня пройде по всій Україні без опадів і вночі, і вдень. Проте очікується південно-західний, рвучкий вітер.

Погода у столиці та прогноз на вихідні

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі температура пуститься до близько -10 °C, а вдень -3...-5 °C. Проте можливі сонячні прояснення.

За даними синоптикині, вже у неділю, 15 грудня, потеплішає до відлиги. Впродовж дня мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність та з'являться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.

Вже на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2...+7 °C.