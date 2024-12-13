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Наталка Діденко попередила про морози й опади у вихідні та сказала, коли чекати на відлигу

Світлана Кравченко
13 грудня, 2024 п'ятниця
12:45
Суспільство сніг зима погода

У суботу, 14 грудня, по всій території України очікується похолодання, яке супроводжуватиметься рвучким вітром. Проте вже у неділю, 15 грудня, стане тепліше і побільшає опадів

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі очікується -7...-12 °C. На Тернопільщині, Хмельниччині й Вінниччині тимчасово утвориться острівець найнижчої температури повітря - подекуди до -14 °C.

Завтра вдень в більшості областей України передбачається -2...-5 °C, а на Одещині, в Криму та на Закарпатті близько 0 °C.

14 грудня пройде по всій Україні без опадів і вночі, і вдень. Проте очікується південно-західний, рвучкий вітер.

Погода у столиці та прогноз на вихідні

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі температура пуститься до близько -10 °C, а вдень -3...-5 °C. Проте можливі сонячні прояснення. 

За даними синоптикині, вже у неділю, 15 грудня, потеплішає до відлиги. Впродовж дня мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність та з'являться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.

Вже на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2...+7 °C.

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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