Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки

Про це Наталка Діденко написала у facebook.

"Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0 -5 градусів, на решті території України вночі очікується +1+6 градусів, при проясненнях, за умов безхмарної погоди ймовірні заморозки 0 -3 градуси", - попередила Наталка Діденко.

За її словами, 21 жовтня, в Україні потеплішає. Температура повітря впродовж дня становитиме +9+13 градусів, на півдні та в західній частині +10+15 градусів.

І лише на північному сході ще буде холоднувато, вдень +7+9 градусів.

Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині. На решті території України - без опадів, на заході - сонячно.

Вона додала, що у Києві у вівторок опадів не передбачається.

"Найближчої ночі +2+6 градусів, завтра вдень потеплішає до скромних +10 градусів, надалі по тижню - трохи вище… До 1 листопада очікуються періоди із потеплінням на вулицях", - спрогнозувала Наталка Діденко.