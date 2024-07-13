Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки
Найближчими днями, а саме з 13 по 18 липня, в Україні очікується пік надзвичайної спеки. Температура повітря підніметься до +35...+40 °C і вище
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у той час, коли в Україні пануватиме температура повітря +35...+40 °C і вище, не варто очікувати дощі. У регіонах можлива висока пожежна небезпека та маломасштабні смерчі.
"Деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня", - повідомляє Діденко й додає, що у південних, східних та більшості центральних регіонів все одно пануватиме спека.
Крім цього, синоптикиня наголошує, що незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях повітря буде на кілька градусів нижчим.
Коли чекати пік спеки у Києві
У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36...+39 °C. Водночас невелике зменшення температури можливе 18-20 липня.
Проте надалі в столиці знову прийде ймовірне підвищення температури повітря.
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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