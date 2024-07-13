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Головна Суспільство Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки

Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки

13 липня, 2024 субота
11:45
Суспільство спека

Найближчими днями, а саме з 13 по 18 липня, в Україні очікується пік надзвичайної спеки. Температура повітря підніметься до +35...+40 °C і вище

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у той час, коли в Україні пануватиме температура повітря +35...+40 °C і вище, не варто очікувати дощі. У регіонах можлива висока пожежна небезпека та маломасштабні смерчі. 

"Деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів,  можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня", - повідомляє Діденко й додає, що у південних, східних та більшості центральних регіонів все одно пануватиме спека.

Крім цього, синоптикиня наголошує, що незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях повітря буде на кілька градусів нижчим.

Коли чекати пік спеки у Києві

У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36...+39 °C. Водночас невелике зменшення температури можливе 18-20 липня.

Проте надалі в столиці знову прийде ймовірне підвищення температури повітря.

  • 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.

Теги:
Україна
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Погода з Наталкою Діденко
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