Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у той час, коли в Україні пануватиме температура повітря +35...+40 °C і вище, не варто очікувати дощі. У регіонах можлива висока пожежна небезпека та маломасштабні смерчі.

"Деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня", - повідомляє Діденко й додає, що у південних, східних та більшості центральних регіонів все одно пануватиме спека.

Крім цього, синоптикиня наголошує, що незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях повітря буде на кілька градусів нижчим.

Коли чекати пік спеки у Києві

У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36...+39 °C. Водночас невелике зменшення температури можливе 18-20 липня.

Проте надалі в столиці знову прийде ймовірне підвищення температури повітря.