Наталка Діденко розповіла, коли в Україні побільшає опадів

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 5 грудня температура повітря в Україні вдень становитиме -2...+4 °C.



Опади можливі лише ввечері на Лівобережжі України. Також передачаються тумани.

Погода у столиці

У Києві четвер мине також без істотних опадів. Натомість можливий туман.

Температура вночі опуститься до -1...-3 °C, а вдень триматиметься на рівні близько 0 °C.

Синоптикиня також наголошує, що вже з 7 грудня в Україні побільшає опадів та підвищиться температура повітря.