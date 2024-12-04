Наталка Діденко розповіла, коли в Україні побільшає опадів
У четвер, 5 грудня, майже по всій території України очікується холодна погода без опадів. Проте вже на вихідних опадів у низці областей побільшає
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 5 грудня температура повітря в Україні вдень становитиме -2...+4 °C.
Опади можливі лише ввечері на Лівобережжі України. Також передачаються тумани.
Погода у столиці
У Києві четвер мине також без істотних опадів. Натомість можливий туман.
Температура вночі опуститься до -1...-3 °C, а вдень триматиметься на рівні близько 0 °C.
Синоптикиня також наголошує, що вже з 7 грудня в Україні побільшає опадів та підвищиться температура повітря.
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