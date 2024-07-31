Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 серпня та коли чекати на похолодання й дощі
У більшості регіонів України серпень почнеться з сонячної та теплої погоди. Температура повітря сягатиме близько +26...+30 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"В Україні серпень почнеться комфортною погодою", - йдеться у повідомленні.
За словами синоптикині, вночі очікується +12...+18 °C, а вдень у більшості областей триматиметься температура у межах +26...+30 °C.
Водночас повсюди буде сухо та переважно сонячно.
Натомість у суботу, 3 серпня, очікуються дощі на заході, півночі та в центрі України, а також, ймовірно, на Одещині. Температура повітря впаде, окрім півдня та південного сходу.
У Києві буде спека, а потім похолодання
У четвер та п'ятницю, 1 і 2 серпня, у столиці України переважатиме суха та сонячна погода - +28...+29 °C, місцями до +30 °C.
У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 °C та ще й з дощами. Натомість у неділю прогнозується потепління.
- З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
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