Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 серпня та коли чекати на похолодання й дощі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"В Україні серпень почнеться комфортною погодою", - йдеться у повідомленні.

За словами синоптикині, вночі очікується +12...+18 °C, а вдень у більшості областей триматиметься температура у межах +26...+30 °C.

Водночас повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Натомість у суботу, 3 серпня, очікуються дощі на заході, півночі та в центрі України, а також, ймовірно, на Одещині. Температура повітря впаде, окрім півдня та південного сходу.

У Києві буде спека, а потім похолодання

У четвер та п'ятницю, 1 і 2 серпня, у столиці України переважатиме суха та сонячна погода - +28...+29 °C, місцями до +30 °C.

У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до +22 °C та ще й з дощами. Натомість у неділю прогнозується потепління.