Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у передвеликодній тиждень
Починаючи з понеділка, 29 квітня, і до Великодня увесь тиждень погоду в Україні визначатиме антициклон, тому очікуються теплі, сухі та сонячні дні
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у вівторок, 30 квітня, протягом дня передбачається повсюди +20...+24 °C. Найтепліше буде на Закарпатті - до +26 °C, а на узбережжі морів подекуди +18...+21 °C.
Вітер у вівторок буде з північного сходу. На сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.
У столиці тим часом так само - завтра сухо, сонячно, температура до +22 °C.
Як зазначає синоптикиня суха, сонячна та тепла погода в Україні триватиме аж до Великодня. Перші дощі з'являться якраз вдень або ввечері неділі, 5 травня.
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