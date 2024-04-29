Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у передвеликодній тиждень

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 30 квітня, протягом дня передбачається повсюди +20...+24 °C. Найтепліше буде на Закарпатті - до +26 °C, а на узбережжі морів подекуди +18...+21 °C.

Вітер у вівторок буде з північного сходу. На сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

У столиці тим часом так само - завтра сухо, сонячно, температура до +22 °C.

Як зазначає синоптикиня суха, сонячна та тепла погода в Україні триватиме аж до Великодня. Перші дощі з'являться якраз вдень або ввечері неділі, 5 травня.