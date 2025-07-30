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"Навчальний процес має бути максимально переведений під землю", - Сирський за підсумками наради з питань підготовки військових

Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
21:47
Суспільство Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки військових, за підсумками якої заявив, що навчальний процес необхідно максимально перевести під землю

Зміст

Про це головком повідомив у Telegram. 

"Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!", - наголосив Олександр Сирський.

Підготовка військових

Під час наради він також заслухав доповідь заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка, який відповідальний за підготовку військових. 

"Якість підготовки – основа стійкості наших військ, і цей напрям діяльності Збройних Сил має залишатися для нас пріоритетним", - акцентував головком.  

Він відмітив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер становить 51 добу. 

"Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах", - зауважив Олександр Сирський.

Також оновлено програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

"Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", - зазначив головком.

Підготовка інструкторсько-викладацького складу

Також під час наради йшлося про стан підготовки інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів на території країн-партнерів.

"Триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати та масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БПЛА, РНК і РЕБ". Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", - резюмував Олександр Сирський.

  • Нагадаємо, Кабмін на засіданні 30 липня схвалив законопроєкт про рік відстрочки від мобілізації тим, хто відслужив за "Контрактом 18-24". 
  • Також уряд впорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Олександр Сирський
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