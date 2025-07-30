Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК
У середу, 30 липня, Кабінет Міністрів України впорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Що передбачають зміни?
- Автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їхньої особистої присутності.
- Надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання.
- Присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП.
- Формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.
Нововведення уряд затвердив ухваленою постановою "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації".
- Кабмін на засіданні 30 липня схвалив законопроєкт про рік відстрочки від мобілізації тим, хто відслужив за "Контрактом 18-24".
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