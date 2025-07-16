"Не може офіцер садити в ями військових і хвалитися, що для побиття має батіг": Герой України Пономаренко закликав розслідувати ситуацію в Залізній бригаді

У відео, яке він опублікував у соцмережах, ветеран розповів про те, що нині відбувається в підрозділі, де він сам воював — в 1-му танковому батальйоні 3-ї окремої танкової Залізної бригади, зокрема – про факти нестатутних відносин і неприпустимі дії керівництва бригади.

За словами ветерана, після призначення нового комбрига той привів у підрозділ "друга-заступника", якого звинувачують у рукоприкладстві. До Пономаренка потрапив лист від офіцерів бригади з проханням ініціювати службове розслідування. Сам комбриг, за словами автора звернення, не лише не реагує на це, а й фактично покриває дії свого заступника.

"Як на мене, це жахливо, адже не може офіцер дозволити собі бити особовий склад і вихваляться відеозаписами на особистому телефоні, де він садить в ями, в клітки військовослужбовців і хвалиться, що в нього для побиття є батіг. Як на мене, це, ну, щось за межами реальності в нашій ситуації…" – зауважує Пономаренко.

Окрім того, майор попереджає про ще одну загрозу – підготовку наказу на розформування 1-го танкового батальйону, який він називає найбільш боєздатним і злагодженим.

"50% особового складу першого танкового батальйону перебувають на службі з початку 2022 року. Це ті хлопці, які зі мною пройшли майже всю війну від перших днів повномасштабки й до сьогодні. Злагоджені екіпажі й дуже збитий війною колектив хочуть розірвати задля укомплектування тих батальйонів, які вміють краще вихвалятися. Я не знаю, дари носить чи що вони там роблять, щоб батальйон, значно гірше укомплектований і підготовлений залишається, а чудово сформований злагоджений батальйон розривається", – наголошує Пономаренко.

Він переконаний, що таке рішення призведе до втрати бойового духу, розриву згуртованих екіпажів і потреби в новому злагодженні підрозділів, що вимагатиме часу і ресурсів.

"Командир має надихати прикладом. А тут – сидить у бункері, боїться вийти й ухвалює рішення під впливом людини, яка б’є солдатів. Це не армія, це фарс", – обурюється він.

Пономаренко закликав керівництво держави втрутитися в цю ситуацію. Тому що в разі ухвалення такого рішення, на його переконання, багато бійців будуть самовільно залишати військову частину, оскільки "з такими командирами ніхто не піде в бій".

"Розгляньте цю ситуацію, дослідіть цю ситуацію. Допоможіть не зруйнувати бойовий підрозділ, який за час своєї війни захопив чотири російських танки. Це танкісти, які вривалися бойовими машина й захоплювали техніку ворога. Це хлопці, які ні разу не відмовилися йти в бій. І сьогодні їх розформовують для чого? Щоб що?

Щоб комусь потішить своє самолюбство? Щоб знищити бойовий підрозділ?" – каже Пономаренко.

"Командир має надихати своїм прикладом. А зі слів військовослужбовців, в бригаді є дуже багато підрозділів, які з моменту призначення нового комбрига ще ні разу його не бачили. Він просто сидить у себе, в бункері умовному, і боїться звідти вийти. І всі його рішення приймаються виключно під впливом заступника, який любить садити в ями, клітки та бити батогом військовослужбовців. Як на мене, це яскравий приклад того, яким не має бути офіцер. Це яскравий приклад того, як не мають прийматися рішення в Збройних силах України", – резюмував Герой України.

Еспресо надіслав інформаційний запит до керівника бригади Романа Шеремета, з питанням прокоментувати інформацію, яку оприлюднив Сергій Пономаренко. Як тільки редакція отримає відповідь, вона буде опублікована на нашому сайті.