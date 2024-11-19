Не відчувається розуміння владою своїх дій, - політолог Розумний про плани від Зеленського

Таку думку висловив шеф-редактор журналу "Країна “, доктор політичних наук Максим Розумний в етері Еспресо.

"Загалом ми судимо про ці всі ініціативи за назвою. Тобто, ми відштовхуємося, якщо, так би мовити, Саміт миру, то він має призвести до миру, хоча він не призводить, очевидно, до миру. Якщо План перемоги - то він має вести до перемоги, хоча там ніби не видно цього шляху до перемоги. І стійкість таким чином. Чому це помилково? Тому що насправді є певна логіка дій влади, владного центру, безвідносно до особи президента, чи хто її втілює, і є, так би мовити, піар-план для її просування у медійному просторі. От те, що ми бачимо, ці всі назви, це піар, це якась красива фраза, яка як лейбл наліплюється на цю річ, і її запускають в світ. А насправді там або, так би мовити, влада себе піарить, або це бюрократична машина, яка просто продукує, супроводжує свою діяльність якимись смислами, бюрократичними звітами, бюрократичними планами. Тому цей дисонанс завжди вводить нас в оману", - зазначив він.

Максим Розумний також висловив сумніви стосовно того, чи потрібні суспільству всі ці плани.

"А чи потрібно суспільству на сьогоднішній день таке комплексне розуміння, деталізоване - це велике питання. Тому що насправді, я тут згоден, є кризова ситуація, потрібно реагувати на кризу, потрібно реагувати на виклики. І при цьому відстежувати наш стратегічний інтерес і розуміння стратегічне від чого, і до чого ми йдемо. Наразі ми можемо лише констатувати, що в тих документах, які оприлюднюють - чи нашій міжнародній аудиторії, нашим партнерам, чи внутрішній аудиторії - ознак того, що таке стратегічне розуміння існує у владному якомусь центрі, таке враження не складається. Є очевидно риторичні якісь реакції, спроба сказати суспільству те, що воно хоче, те, що воно готове почути, але за цим не відчувається, що влада розуміє, що вона робить сьогодні, і вона розуміє, що вона робитиме завтра", - сказав доктор політичних наук.