"Не зупиняйся": у Львові відбувся благодійний напівмарафон від Нової пошти
У Львові 11 і 12 травня відбувся благодійний напівмарафон, організований Новою поштою спільно з NewRun, під гаслом "Не зупиняйся!". Завдяки події зібрали 2 млн грн для пацієнтів реабілітаційного центру "Незламні"
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
У забігах у Львові взяли участь понад 3000 бігунів з усієї країни, зокрема, військові з центру "Незламні", ветерани на протезах, волонтери, професійні бігуни та аматори.
Від початку повномасштабного вторгнення це вже другий біговий офлайн-захід, який організувала Нова пошта спільно з NewRun. Напівмарафон "Не зупиняйся" присвятили українцям, які щодня наближають нашу перемогу.
"Марафони Нової пошти - це насамперед випробування власних сил кожного з нас та вияв вдячності й підтримки людям, які не зупиняються в боротьбі за нашу свободу та майбутнє України. Це марафон єднання усіх українців. Сьогодні приїхали кияни, харків'яни, полтавчани для того, щоб підтримати й подякувати захисникам та захисницям", - розповіла співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.
У перший день організатори провели дитячі забіги на сто і п'ятсот метрів. Свої перші дистанції подолали 700 дітей. А вже 12 травня учасники бігли на 21, 10 та 5 кілометрів.
У забігах взяли участь також співзасновник New Run Максим Кривенко, шоумен Анатолій Анатоліч та відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Учасники також пробігли дистанцію "Подяки" - спеціальний забіг довжиною в 1 кілометр, присвячений кожному, хто у важких боях виборює свободу і незалежність України.
Дистанцію очолили пацієнти центру реабілітації "Незламні" - 45 військових, які отримали тяжкі поранення на війні, проте продовжують боротьбу, і є прикладом стійкості та незламності.
"Такі заходи дуже важливі, адже тут зібралося багато людей, які хочуть випробувати себе. Я нещодавно на протезі і спочатку сумнівався, чи впораюся з дистанцією в 1 км. Адже ходити по лікарні – це одне, а бути тут – це інше. Але в мене прокинувся азарт, і я навіть пожалкував, що не обрав більшу дистанцію. Вірте в себе, не зупиняйтеся!", – говорить пацієнт реабілітаційного центру "Незламні" Сергій.
"Дуже круто, відчувається підтримка від людей, такі емоції бурні", - поділився враженнями військовослужбовець Олександр Рясний, який у вересні 2023 року втратив ногу після поранення на Запорізькому напрямку. На заході у Львові він вирішив подолати на протезі символічну дистанцію у 70 метрів.
Військовослужбовець Кирило Глігор планує продовжувати бігати і збільшувати дистанції.
"Враження чудові. Дуже емоції гарні. Дякую за підтримку. Звичайно, хочеться бігати. Бо це тільки навчальний протез. Хочеться в подальшому вже пробігти цей марафон. Хоча б кілометр для початку. А потім вже й на 10", - сказав Кирило Глігор.
Завдяки події вдалося зібрати 2 мільйони грн, які організатори перерахують на фізичну реабілітацію та адаптацію військових з центру "Незламні".
Наступний марафон Нова пошта планує провести восени цього року у Києві.
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