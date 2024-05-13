"Неординарна погода": Наталка Діденко розповіла, де у вівторок пройдуть дощі, а де можливі заморозки

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"У вівторок в Україні буде цікава неординарна погода. Бо найхолоднішою частиною несподівано завтра виявиться південна, там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +10...+14°C. Найтепліше буде на заході України, +15...+22°C. На сході також досить тепло, +13...+17°C", - написала пані Діденко.

У центральних областях у вівторок очікується +12...+15°C, на півночі впродовж дня передбачається +11...+14°C.

"Найближчої ночі в Україні й далі холодяка, усього +3...+7°C, на півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки", - попередила пані Діденко.

У більшості областей України 14 травня опадів не передбачається, але у південній частині країни пройдуть дощі, на Херсонщині та Приазов'ї можливі помірні зливи.

У Києві 14 травня опадів не передбачається, вночі буде +3...+5°C, вдень - близько +12°C.

Пані Діденко також спрогнозувала потепління в другій половині тижня.