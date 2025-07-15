"Нескінченне пекло": журналістка Данилович просить Європарламент зупинити тортури в російській колонії, де її утримують

Звернення передали родичі Данилович, повідомляє ZMINA.

Журналістка повідомила про жорстокі умови утримання у жіночій колонії №7 в Зеленокумську Ставропольського краю РФ, які вона називає "нескінченним пеклом". Там не вимикають яскраве світло навіть уночі, що заважає спати навіть із пов'язкою на очах. Також щодня протягом кількох годин у бараці вмикають апаратуру на надзвичайно високій гучності. Це особливо виснажує політичну ув’язнену, оскільки вона страждає на запалення вух, яке в колонії належним чином не лікують.

Окрім того, в колонії змушують жінок годинами стояти на вулиці в негоду.

Усе це Данилович розцінює як катування.

Вона закликала європейську спільноту та омбудсменку РФ Тетяну Москалькову звернути увагу на ситуацію.

До арешту Данилович захищала права медпрацівників у тимчасово окупованому Криму, писала про порушення в охороні здоров’я. Її викрали співробітники ФСБ у 2022 році, тримали в підвалі без адвоката, а пізніше засудили до 7 років ув’язнення за нібито зберігання вибухівки.