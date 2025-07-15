"Нескінченне пекло": журналістка Данилович просить Європарламент зупинити тортури в російській колонії, де її утримують
Журналістка Ірина Данилович звернулася до віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно з проханням звернути увагу на знущання в російській колонії, де її утримують
Звернення передали родичі Данилович, повідомляє ZMINA.
Журналістка повідомила про жорстокі умови утримання у жіночій колонії №7 в Зеленокумську Ставропольського краю РФ, які вона називає "нескінченним пеклом". Там не вимикають яскраве світло навіть уночі, що заважає спати навіть із пов'язкою на очах. Також щодня протягом кількох годин у бараці вмикають апаратуру на надзвичайно високій гучності. Це особливо виснажує політичну ув’язнену, оскільки вона страждає на запалення вух, яке в колонії належним чином не лікують.
Окрім того, в колонії змушують жінок годинами стояти на вулиці в негоду.
Усе це Данилович розцінює як катування.
Вона закликала європейську спільноту та омбудсменку РФ Тетяну Москалькову звернути увагу на ситуацію.
До арешту Данилович захищала права медпрацівників у тимчасово окупованому Криму, писала про порушення в охороні здоров’я. Її викрали співробітники ФСБ у 2022 році, тримали в підвалі без адвоката, а пізніше засудили до 7 років ув’язнення за нібито зберігання вибухівки.
- У квітні в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку окупанти закатували в СІЗО. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.
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