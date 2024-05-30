Nike частково виграла апеляцію проти Adidas в Німеччині і зможе випускати штани з трьома смужками
Американська компанія Nike, що виробляє спортивні товари, частково виграла апеляцію проти німецького виробника спортивного одягу Adidas через суперечку щодо смужок
Про це пише Reuters.
Відтепер американська компанія Nike зможе розміщувати на деяких моделях своїх штанів три смужки, які вважаються вирізняльною особливістю німецького бренду Adidas. Таке рішення 28 травня в Німеччині ухвалив суд під час другого слухання апеляції у справі Nike та Adidas.
Раніше регіональний суд Дюссельдорфа заборонив американській фірмі використовувати дві або три смужки на п’яти своїх моделях штанів після того, як у 2022 році Adidas подала позов про порушення прав на торговельну марку. Тепер Nike зможе використовувати смужки на чотирьох спірних моделях, а заборона на одну модель, про яку також ішлося в позові Adidas, залишається в силі. Таким чином, суд частково скасував попереднє рішення.
Три паралельні смуги є добре відомою торговельною маркою Adidas, яку німецька компанія постійно захищає в різних залах суду по всьому світу. Nike стверджує, що сфера захисту Adidas занадто вузька, додаючи, що смугасті прикраси не обов’язково належать бренду, з яким повʼязують смужки.
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