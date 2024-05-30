Nike частково виграла апеляцію проти Adidas в Німеччині і зможе випускати штани з трьома смужками

Про це пише Reuters.

Відтепер американська компанія Nike зможе розміщувати на деяких моделях своїх штанів три смужки, які вважаються вирізняльною особливістю німецького бренду Adidas. Таке рішення 28 травня в Німеччині ухвалив суд під час другого слухання апеляції у справі Nike та Adidas.

Раніше регіональний суд Дюссельдорфа заборонив американській фірмі використовувати дві або три смужки на п’яти своїх моделях штанів після того, як у 2022 році Adidas подала позов про порушення прав на торговельну марку. Тепер Nike зможе використовувати смужки на чотирьох спірних моделях, а заборона на одну модель, про яку також ішлося в позові Adidas, залишається в силі. Таким чином, суд частково скасував попереднє рішення.

Три паралельні смуги є добре відомою торговельною маркою Adidas, яку німецька компанія постійно захищає в різних залах суду по всьому світу. Nike стверджує, що сфера захисту Adidas занадто вузька, додаючи, що смугасті прикраси не обов’язково належать бренду, з яким повʼязують смужки.

