Нова пошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки здорожчає доставка

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що тарифи піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

Водночас скасують деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Також клієнтам доступні безплатні послуги Нової пошти:

безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов,

безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання,

безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання,

безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

У компанії пояснюють, що за час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%.

"Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", - зазначили у Новій пошті.

З 01.10.2024 діють такі тарифи:

Документи - 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Посилки до 30 кг. Можна запакувати безкоштовно відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн.

Доставка по місту:

до 2 кг — 60 грн

до 10 кг — 90 грн

до 30 кг — 140 грн

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн

до 10 кг — 110 грн

до 30 кг — 160 грн

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту +0,5 грн/кг

між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг

6 липня 2024 року Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі.