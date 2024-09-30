Нова пошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки здорожчає доставка
З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на доставку документів, посилок та вантажів
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що тарифи піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.
Водночас скасують деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.
Також клієнтам доступні безплатні послуги Нової пошти:
- безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов,
- безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання,
- безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання,
- безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.
У компанії пояснюють, що за час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%.
"Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", - зазначили у Новій пошті.
З 01.10.2024 діють такі тарифи:
Документи - 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.
Посилки до 30 кг. Можна запакувати безкоштовно відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн.
Доставка по місту:
- до 2 кг — 60 грн
- до 10 кг — 90 грн
- до 30 кг — 140 грн
Доставка по Україні:
- до 2 кг — 80 грн
- до 10 кг — 110 грн
- до 30 кг — 160 грн
Вантажі понад 30 кг:
- між відділеннями по місту +0,5 грн/кг
- між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг
6 липня 2024 року Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі.
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