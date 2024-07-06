Нова пошта відкрила 100-те відділення в Європі у французькій Ніцці
Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відділення працює у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки в Україну становить від 5 днів, запевнили у "Новій пошті".
"Вихід на ринок Франції для нас особливий — перше французьке відділення Нової пошти стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо. Ми й надалі прагнемо логістично з’єднати Європу з Україною і дати українцям можливість легко та швидко відправляти та отримувати посилки від рідних у будь-якій точці світу. А отже, далі буде", – коментує співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Володимир Поперешнюк.
Франція стала 14-ю європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.
Вартість доставки з України у відділення у Франції становитиме:
- документи до 1 кг — 900 грн
- посилки до 2 кг – 950 грн
- посилки до 10 кг – 1500 грн
- посилки до 30 кг – 2500 грн
- вантаж понад 30 кг – 100 грн за кожний кілограм
Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції.
За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, або +250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж перевищує 30 кг.
Також кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через зручні діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток, пояснили у компанії.
У пресслужбі додали, що партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.
На відкриття відділення завітав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко і став почесним гостем, який першим відправив в Україну вітальну листівку.
"Розширення Nova Post до Франції є свідченням інноваційного духу та амбіцій українського бізнесу. Це відкриття не лише полегшить життя українській громаді у Франції, але й посилить економічні відносини між нашими країнами. Ми впевнені, що Nova Post знайде своє місце у Франції та стане важливим партнером для місцевих підприємців", – зазначив він під час відкриття.
Детальніше про доставку з України до Франції за посиланням.
- Nova Post запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном, зокрема доставка між європейськими країнами, де є відділення компанії.
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