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Нова пошта запустила доставку між країнами Європи

24 травня, 2024 п'ятниця
13:43
Суспільство Nova Post в Барселоні

Nova Post запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном, зокрема доставка між європейськими  країнами, де є відділення компанії

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Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

"Відтепер  легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи  вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими  країнами, де є відділення Nova Post", - йдеться у пресрелізі.

Проте там наголосили, що послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами - від 2-х днів.

Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами. 

"На прикладі відправки з Польщі:  доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію - 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром", - пояснили компанії.

Для оформлення міжнародних відправлень також доступні діджитал  інструменти: мультимовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур’єра,  оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункта видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.

"Наша місія -  легкість доставки для життя та бізнесу. Саме тому ми не тільки збільшуємо мережу, але й розширюємо перелік послуг. Від сьогодні Nova Post об’єднує не тільки ЄС з  Україною, але й європейські країни між собою, забезпечуючи швидку, легку та безпечну доставку від 2-х днів", - прокоментував співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.

Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених  до перевезення товарів треба:
•    відвідати сайт,
•    обрати країну, з якої буде відбуватись відправка,  
•    перейти у розділ Міжнародна доставка, 
•    обрати розділ Відправити в інші країни.

Детальніше про доставку з України в Європу та тарифи  можна дізнатись за посиланням.

  • У понеділок, 13 травня, українська компанія "Нова Пошта" відкрила свої перші два відділення в столиці Великої Британії Лондоні.
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Європа
Нова пошта
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