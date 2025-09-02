"Нова пошта" попередила про тимчасовий збій в онлайн-сервісах
У ввечері вівторка 2 вересня компанія "Нова пошта" повідомила, що її сервіси тимчасово недоступні через технічні труднощі
Про це вона поінформувала в telegram.
"Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів", – йдеться в матеріалі.
"Нова пошта" додатково повідомить про відновлення роботи сервісів.
- У червні "Нова пошта" вирішила оптимізувати роботу й запропонувала офісним співробітникам перейти на позиції, пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.
