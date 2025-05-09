Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині

Про це повідомила пресслужба компанії.

Дотепер це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку і просто обійнятися.

"Це було можливим завдяки двом нашим відважним колегам — керівниці відділення Катерині (32 роки) і операторці Діані (18 років). Попри масовані російські обстріли, вони залишалися у райцентрі, адже хотіли допомогти своїм", - зазначили у компанії.

Тим часом фахівці Нової пошти з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка не дозволила цьому статися.

"Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! Нова пошта повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим", - йдеться у повідомленні.