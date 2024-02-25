Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик
Про це повідомляє НАЗК.
"Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії", - йдеться у повідомленні.
Далі уряд має затвердити його посаду.
Зазначається, що конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
Довідка. Наразі Віктор Павлущик - старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора Нацбюро, має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе