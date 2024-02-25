Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика

Про це повідомляє НАЗК.

"Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії", - йдеться у повідомленні.

Далі уряд має затвердити його посаду.

Зазначається, що конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Довідка. Наразі Віктор Павлущик - старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора Нацбюро, має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.