Авіакатастрофа з керівництвом МВС: суд призначив два місяці арешту начальнику Управління авіації ДСНС Коробці

Про це повідомляє Суспільне.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

"Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна", - сказав Коробка.

Напередодні йому та ще чотирьом посадовцям ДСНС оголосили про підозру в порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей, та службову недбалість.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

ДБР відновило похвилинно день аварії, використовуючи дані з "чорних скриньок". З’ясувалося, що у січні 2023 року очільники МВС України мали намір відвідати Харківську та Дніпропетровську області.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.