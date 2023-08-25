Уряд звільнив голову ДСНС Сергія Крука

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Виконання обов’язків голови ДСНС поклали на заступника Крука Володимира Демчука.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", — повідомив Клименко.

Раніше Глава МВС анонсував кадрові рішення за результатами внутрішніх перевірок у ДСНС, яку проводили після авіакатастрофи з керівництвом МВС на гелікоптері ДСНС. У межах розслідування авіатрощі підозри оголосили 5 посадовцям ДСНС.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.