Новим очільником НКРЕКП обрали ексзаступника міністра енергетики Власенка
Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обрали ексзаступника міністра енергетики Юрія Власенка
Про це повідомляє НКРЕКП.
Юрія Власенка обрали члени регулятора шляхом таємного голосування під час закритого засідання 2 серпня 2024 року.
Зазначається, що Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Раніше Юрій Власенко працював першим заступником Міністра енергетики України - з травня 2021 року по липень 2024 року. Проте 30 липня Кабінет міністрів звільнив його з посади.
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