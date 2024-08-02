Новим очільником НКРЕКП обрали ексзаступника міністра енергетики Власенка

Про це повідомляє НКРЕКП.

Юрія Власенка обрали члени регулятора шляхом таємного голосування під час закритого засідання 2 серпня 2024 року.

Зазначається, що Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше Юрій Власенко працював першим заступником Міністра енергетики України - з травня 2021 року по липень 2024 року. Проте 30 липня Кабінет міністрів звільнив його з посади.