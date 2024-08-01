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Зеленський анонсував кадрові рішення на рівні уряду

Юлія Юліна
1 серпня, 2024 четвер
20:00
Війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував початок перемовин зі ще однією країною ЄС щодо безпекових гарантій для України, а також кадрові зміни в уряді

Зміст

Про це він сказав у вечірньому зведенні 1 серпня, передає пресслужба президента.

"Готуємо угоди та домовленості, які будуть у серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною", - заявив Зеленський.

"Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей. Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози", - додав він.

За його словами, ключове завдання влади наразі – забезпечити й Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Відтак президент подякував усім світовим лідерам, які підставили Україні плече під час війни з окупантами.

Також Зеленський зазначив, що провів сьогодні нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення.

"Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад. Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань", - цитує президента його пресслужба.

Зеленський поінформував, що наразі на урядовому рівні готуються кадрові рішення та інші рішення для того, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах офлайн.

  • 3 липня "Українська правда" з посиланням на джерела у команді президента Зеленського повідомила, що глава держави нібито "втомився" від прем'єра Дениса Шмигаля й планує його замінити. Водночас нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що відставка Шмигаля під час дії правового режиму воєнного стану неможлива, адже звільнення прем'єр-міністра потягне за собою відставку всього уряду.

    Пізніше Зеленський заявив про можливість змін в уряді, проте зазначив, що про відставку прем'єра не йдеться.

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Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
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