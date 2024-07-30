Уряд звільнив голову Держенергонагляду Слободяна та заступника міністра енергетики Власенка

Про це повідомили в тг-каналі уряду.

Там зазначили, що звільнення посадовців пов'язане з тим, що вони перейдуть на іншу роботу.

Натомість Власенка і Слободяна призначили членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Замість Слободяна тимчасово виконувати обов’язки голови Держенергонагляду буде Анатолій Замулко. Проте поки що невідомо, кого призначать на місце вже колишнього заступника міністра енергетики Власенка.

Від жовтня 2021 року Анатолій Замулко обіймав посаду тепер звільненого голови Держенергонагляду Слободяна. До того також працював в Укренерго.

Тим часом Слободян очолював установу з 2021 року. До того він працював на різних посадах у Хмельницькобленерго.