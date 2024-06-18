Найєма звільнили з посади голови Держагентства відновлення

Про це інформує пресслужба уряду.

Вказано, що було ухвалено рішення про звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Водночас тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держагентства відновлення призначили Коменданта Романа Анатолійовича.

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Найєм, коментуючи погодження рішення про його звільнення, подякував своїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях.

"Дякую за співпрацю керівникам адміністрацій, головам громад та мерам міст. Усім підрядним організаціям, будівельникам, проєктантам, експертам та інженерам-консультантам. Усім партнерам, донорам та представникам міжнародних фінансових установ", - написав він.

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Найєм додав, що пробув на посаді 505 днів, які назвав найвідповідальнішими та найтяжчими за усе його життя.