Ймовірно, Найєма та Кубракова просто хочуть позбутись, - Федина

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Те, що Мустафу Найєма не випустили на Конференцію з відновленням України, є абсолютно паскудним рішенням. Оскільки, він один із небагатьох, хто уповноважений представляти Україну. Те, що не буде Кубракова та новопризначених міністрів на цій конференції, - також утрата для української держави. Оскільки, перепрошую, з якимись клерками з напівміністерства говорити не будуть. Саме тому ми втрачаємо якісь можливості відновлення", - пояснила Федина.

Народна депутатка наголосила, що Верховна Рада не отримала звіт щодо використання коштів для захисту енергетичної інфраструктури.

"Мустафа Найєм мовчав, коли звільняли Кубракова. Таке відчуття, що він щось вичікував. Це виглядало дуже дивним. Ми неодноразово викликали Найєма та Кубракова до Верховної Ради, щоб відзвітувати щодо захисту наших обʼєктів енергетики. Найєм не прийшов, а Кубраков перед самим звільненням спромігся на мінімальний звіт. Те, що звіт мав би бути, - це 100%, і ми це будемо вимагати на найближчому засіданні. Адже зараз дуже чудово видно певне неефективне використання коштів. Втім, якщо підсумувати, то є інформація про те, що Найєм та Кубраков останнім часом дуже активно співпрацювали з американцями. Зокрема, в протидії несанкціонованого використання державних коштів. Якщо це так, то їх просто хочуть позбутись", - додала вона.