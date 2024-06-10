Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ймовірно, Найєма та Кубракова просто хочуть позбутись, - Федина
Ексклюзив

Ймовірно, Найєма та Кубракова просто хочуть позбутись, - Федина

10 червня, 2024 понедiлок
15:51
Суспільство Мустафа Найєм

Народна депутатка Софія Федина повідомила, що є інформація про те, що Найєм та Кубраков останнім часом активно співпрацювали з американцями щодо несанкціонованого використання бюджетних коштів, що могло вплинути на їхнє звільнення

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Те, що Мустафу Найєма не випустили на Конференцію з відновленням України, є абсолютно паскудним рішенням. Оскільки, він один із небагатьох, хто уповноважений представляти Україну. Те, що не буде Кубракова та новопризначених міністрів на цій конференції, - також утрата для української держави. Оскільки, перепрошую, з якимись клерками з напівміністерства говорити не будуть. Саме тому ми втрачаємо якісь можливості відновлення", - пояснила Федина.

Народна депутатка наголосила, що Верховна Рада не отримала звіт щодо використання коштів для захисту енергетичної інфраструктури.

"Мустафа Найєм мовчав, коли звільняли Кубракова. Таке відчуття, що він щось вичікував. Це виглядало дуже дивним. Ми неодноразово викликали Найєма та Кубракова до Верховної Ради, щоб відзвітувати щодо захисту наших обʼєктів енергетики. Найєм не прийшов, а Кубраков перед самим звільненням спромігся на мінімальний звіт. Те, що звіт мав би бути, - це 100%, і ми це будемо вимагати на найближчому засіданні. Адже зараз дуже чудово видно певне неефективне використання коштів. Втім, якщо підсумувати, то є інформація про те, що Найєм та Кубраков останнім часом дуже активно співпрацювали з американцями. Зокрема, в протидії несанкціонованого використання державних коштів. Якщо це так, то їх просто хочуть позбутись", - додала вона.

  • 27 січня 2023 року Мустафа Найєм, який до цього був заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, очолив Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
  • У понеділок, 10 червня, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади
Теги:
Україна
Верховна Рада
бюджет
Читайте також:
новини Львівщини
9 червня, 2024 неділя
У Харкові "прилетіло" по житловому району: виникла пожежа
вибори у Європарламент
10 червня, 2024 понедiлок
Вибори до Європарламенту: оприлюднено попередні результати голосування
Оксана Забужко
9 червня, 2024 неділя
Оксана Забужко оприлюднила власний рейтинг українських романів ХІХ-ХХ ст.
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.27
    Купівля 40.27
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
10 червня
17:31
Данило Гетманцев
"Якщо не буде чим фінансувати армію — росіяни будуть під Києвом": Гетманцев розповів, що уряд готує пропозиції стосовно підвищення податків
17:09
Очільниця міноборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва і зустрілася зі Шмигалем
17:07
Стали відомі імена українських митців, які стажуватимуться в Метрополітен-опера
16:55
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Військовослужбовці не підтримують дії, коли силоміць людей запихають в буси та доставляють до ТЦК, - полковник у відставці Максимів
16:43
S.T.A.L.K.E.R 2
Вийшов трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" українською мовою
16:42
Бердянськ
"Чергова спроба нав'язати ворожу ідеологію": росіяни завезли у Бердянськ 4 тис. книжок із Твері
16:33
Херсон
Росіяни обстріляли Херсон та поранили 102-річну жінку
16:33
Ексклюзив
вибори у Європарламент
Результати виборів до Європарламенту: проукраїнська центристська більшість збереглась
16:23
АРМА
Автівки, земля, нерухомість: АРМА розшукало активи чиновника, який намагався вивезти з України $1 млн
16:14
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Українська комедія "Уроки толерантності" про упередження щодо ЛГБТ вийшла в прокат у Польщі
16:10
Оновлено
ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулось 47 боєзіткнень, на Покровському напрямку зафісовано 15 наступальних дій ворога
16:01
пожежник
На збройовому заводі в Польщі стався вибух: є загиблий та постраждалий
15:51
Вийшов офіційний трейлер фільму жахів "Конотопська Відьма" про помсту окупантам
15:51
нафтовий танкер
Нафтовий танкер РФ таємно перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу американських санкцій, - Bloomberg
15:16
Бєлгород
На міні в Білгородській області підірвалися четверо росіян, зокрема оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24"
15:11
Ексклюзив
ЗСУ
Часів Яр перебуває під контролем Сил оборони, - ОСУВ "Хортиця"
15:04
Білорусь приєднується до російських навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
14:56
Володимир Путін
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
14:49
Ексклюзив
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
14:46
Арсен Федосенко
На фронті внаслідок важкого поранення загинув військовий фотограф Арсен Федосенко
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:18
підводний човен класу "Борей"
Після ураження кораблів Росія патрулює Чорне море підводними човнами, - Плетенчук
14:08
Росія Африка
РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у війні в Україні: розвідка Британії назвала причину
13:57
Крим, Севастополь, Бельбек
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
13:52
На фото: Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська пояснила, чому попри запрошення в 2007 році відмовилася будувати карʼєру в РФ
13:51
Оновлено
Volvo
У Volvo пояснили, що введення мит з боку ЄС не є причиною перенесення виробництва з КНР до Бельгії
13:39
Volvo
Volvo відкликає 72 тис. електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням
13:33
СБУ затримала 19-річного юнака, який допомагав ФСБ готувати ракетні удари по шпиталях в Одесі й Житомирі
13:21
Пресреліз
Учасники дискусії про військове лідерство, Дні ідей 2024, Житомир
Розвиток освіти та військове лідерство: у Житомирі пройшов День Ідей
13:08
генерал Девід Петреус
Путін дуже чітко заявив про нову війну в Європі, - ексочільник ЦРУ Петреус
13:07
У продажу зʼявилися банкноти номіналом 0 євро із зображенням Софійського собору
13:03
кадирівці
На кордоні з Харківщиною окупанти розмістили загородзагони з кадировців, - ОСУВ "Хортиця"
12:57
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Сили оборони уразили кілька ЗРК Росії в Криму
12:56
Ексклюзив
На фото: українське кіно
Виглядає максимально підозріло: продюсерка Бесхмельниціна про розподіл держфінансування у сфері кінематографії
12:47
Крим, Ялта
У Криму партизани виявили місце розташування радіорелейної станції росіян
12:36
Осінтери Molfar виявили філії в РФ дельфінарію "Немо" та його звʼязки з партією "Единая Россия"
12:28
застосунок Дія
Сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в Дії
12:26
Огляд
Іга Швьонтек
Швьонтек виграла Ролан Гаррос, Мбаппе перейшов до "Реалу", а Ферстаппен зміцнив лідерство у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень
12:19
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Макрон вирішив піти на доволі небезпечний крок: дипломат Войтко про розпуск парламенту у Франції
12:14
Швейцарія
Уряд Швейцарії підрахував, що в Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV