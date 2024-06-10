Очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення

Про це він повідомив у власному тг-каналі.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив Найєм.

За словами посадовця, звільнитися він вирішив "через системні перешкоди" роботі агентства, зокрема відмови прем'єр-міністра підписати його заяву про відрядження до Берліна для участі у конференції з відновлення України.

Найєм наголосив, що починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Зокрема, за його словами, Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, залякували бюрократією та зрізали до 68% зарплати левовій частині працівників.

"Попри всі ці перепони, за весь час великої війни ми не провалили і не зупинили жодного проєкту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту. На сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 (!) будівельних майданчиків з відновлення по всій країні. Це - найскладніша робота в моєму житті", - написав Найєм.

Він додав, що виконуватиме свої обов’язки до прийняття рішення урядом про його звільнення.

"Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі", - підкреслив посадовець.

Крім того, Найєм опублікував копію своєї заяви про звільнення.