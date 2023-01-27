Мустафа Найєм став головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на своєму засіданні.

"В Агентстві відновлення продовжиться робота в рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексний процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях", – зазначив Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як додав Кубраков, перед керівником Агентства поставлені такі ключові завдання: запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями, а також координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

"Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство - прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців у системі агентства має запрацювати Антикорупційний офіс у центрі та регіонах. Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості в питаннях протидії корупції та впровадження сучасних стандартів і процедур в процесі управління проєктами", – сказав віцепрем’єр з відновлення України.

Агентство також шукає експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.

Із серпня 2021 року Мустафа Найєм працював у команді Міністерства інфраструктури, а згодом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Сферою його відповідальності було дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпека на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

13 січня уряд утворив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

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