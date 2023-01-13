Уряд утворив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну 13 січня.

Нову структуру утворили на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів і Державного агентства автомобільних доріг.

За словами Шмигаля, таке рішення дасть змогу "оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів". Прем’єр-міністр переконаний, що відбудова України стане об’єднавчою ідеєю для Європи, а реалізація плану відновлення нашої країни – важливою частиною співпраці з Європейським Союзом.

"Уже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас розраховуємо, що нам вдасться акумулювати вшестеро більше коштів, аби уже 2023-го відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", – зазначив Денис Шмигаль.

12 січня було підписано партнерську угоду між надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова. Відповідно до неї, уряд Японії виділить 95 мільйонів доларів на відновлення України.

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