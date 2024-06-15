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Аналітика

Чому Олександр Кубраков та Мустафа Найєм потрапили у немилість до Офісу Президента

Руслан Судацький
15 червня, 2024 субота
11:08
політика Мустафа Найєм

Звільнився черговий посадовець, чия відставка прогнозувалася ще у середині квітня – голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. Приводом заяви про відставку стала відмова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підписати йому дозвіл на відрядження для участі у міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference (URC2024)

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Після того, як Верховна Рада відправила у відставку безпосереднього керівника Мустафи Найєма віцепрем’єра з відновлення Олександра Кубракова, його відставка була питанням часу. Про звільнення Олександра Кубракова ми детально писали у статті "Політична атмосфера. Зміни в Уряді та чому активісти стають проблемою для ОП".

Антагонізм між командою Кубракова-Найєма та очолюваного Андрієм Єрмаком Офісом Президента почав наростати ще взимку. Разом з іншими посадовцями, за даними, джерел в ОП, вони потрапили у перелік кандидатів на "перезавантаження військового та цивільного керівництва України, оголошеного Володимиром Зеленським у лютому. Детальніше про зростання впливу Андрія Єрмака на рішення влади читайте в нашій попередній статті "Чи зможе Рада врятувати країну від автократії".

11 квітня, після повного знищення Трипільської ТЕС та ураження інших енергогенеруючих підприємств, Верховна Рада викликала Олександра Кубракова та Мустафу Найєма для звіту про стан захисту об’єктів критичної інфраструктури. У парламенті вони не з’явилися, але, як розповідає джерело у фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді, питання щодо їх перебування на посадах було вирішене.

на фото Трипільська ТЕС

Знищення Трипільської ТЕС у Київській області було формальним приводом для "Слуг Народу" для прийняття політичного рішення про звільнення команди Кубракова-Найєма
Фото: facebook_com_Zahyst_Ekologichnyh_Prav

Після подання заяви про звільнення, Мустафа Найєм у своєму пості у фейсбуці зауважив, що "рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження". Зокрема: 
  • очолюваному ним Державному агентству скасували бюджети на відновлення та утримання доріг;
  • "документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі";
  • більшості співробітників Агентства значно зменшили зарплату і це призвело до сильного "відтоку кадрів".

Втім, за його словами, попри всі перепони, Агентству вдалося, після деокупації регіонів, відновити на їх території "майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами", а також, після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС "збудувати 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей". Також Мустафа Найєм спрогнозував "намагання переслідувати та дискредитувати нашу роботу у публічній площині".

Однак, джерела в ОП та партії "Слуга Народу" стверджують, що поясняючи причини свого звільнення і Найєм, і його колишній патрон Кубраков "щонайменше лукавлять". Обвинувачень щодо Кубракова та Найєма більш ніж достатньо, починаючи з того, що Кубраков "виносив інформацію" з конфіденційних засідань та зустрічей в ОП (і, можливо, навіть, вів запис висловлювань посадовців) і закінчуючи розкраданнями коштів міжнародної допомоги та корупцією під час реалізації проєктів з відновлення.

Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – міністр з питань громад

Олександр Кубраков
Фото: Reuters

У провину їм колишні політичні партнери ставлять тісну співпрацю зі скандально-відомим власником вінницької "Групи Компаній "Автострада" Максимом Шкілем. "Автострада" будує частину магістрального водоводу, який має забезпечити водою мешканців Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровської області, які постраждали від знищення Каховської ГЕС та наступного зникнення Каховського водосховища.

17 квітня Шкіль звинуватив державу у відсутності фінансування робіт з будівництва водоводу. Тому частину водоводу, побудовану "Автострадою" не може бути запущено. Під вал його критики, у першу чергу, потрапив міністр фінансів Сергій Марченко. "Сьогодні це вже факт, що забезпечення людей питною водою, для міністерства фінансів Марченка не є пріоритетом", - заявив Шкіль. У підсумку, магістральний водовод, нібито й побудовано, а частину, яка має забезпечити половину Криворізького району, нібито й запущено, але більшість мешканців Криворізького та Нікопольського районів води не мають, користуються привозною. Джерела вважають цю ситуацію результатом інтриг Кубракова та Найєма разом зі Шкілем. 

"Які об’єкти відновив Найєм або побудував Кубраков? Я не знаю жодного моста, жодного інфраструктурного об’єкту", - запитує у своєму відеоблозі близький до ОП політтехнолог Володимир Петров. Детальніше про нього та його роль у формуванні інформаційної політики Офісу ми писали у статті "Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі"

Пов’язані з ОП телеграм-канали та блогери вже не підбирають слів для характеристики команди "Кубракова-Найєма" та кожного з них, особисто. Вони вже анонсували майбутні перевірки та розслідування з боку правоохоронних органів діяльності колишнього Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури і його співробітників, також, можливі повідомлення про підозри. 

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