Політична атмосфера. Зміни в Уряді та чому активісти стають проблемою для ОП

Чому та як звільнили Кубракова

Відставка Олександра Кубракова (на головному фото), ексвіцепрем’єра з питань відновлення, міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури, лише на перший погляд була швидкою та несподіваною. Про ймовірну відставку пана Кубракова пліткували вже понад рік: і в Офісі Президента (ОП), і серед народних депутатів з президентської фракції “Слуга Народу”, і серед функціонерів партії.

Чому ж тягнули так довго, якщо рішення було прийнято? Тому що Олександр Кубраков мав широкі контакти та підтримку в дипломатичних та політичних колах на Заході.

Ось лише один приклад. Федеральна міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце 16 годин провела у дорозі з Берліну до Києва літаком, автомобілем і потягом. Серед іншого вона планувала зустрітися 9 травня з Олександром Кубраковим, щоб обговорити майбутню конференцію з відновлення України. Але його звільнили ще до цієї зустрічі. “Особистий контакт і довірливі стосунки, які будували, тепер зникли”, - заявила фрау Свенья Шульце в коментарі Die Welt.

Навряд можна було звільнити Олександра Кубракова і не викликати незадоволення західних партнерів. Але в ОП були настільки незадоволені роботою віцепрем’єра з відновлення, що пішли на цей ризик. Хоча й дочекалися рішення США про фінансову та воєнну допомогу Україні.

Відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво захисних споруд, будівництво та ремонт доріг у прифронтових та прикордонних регіонах — всі ці процеси супроводжувалися скандалами: зривом строків, незадоволенням підрядників.

І президенту Володимиру Зеленському “добрі люди” про це регулярно доповідали. Критикували не тільки Олександра Кубракова, а також і його підлеглого, голову Держагентства відновлення Мустафу Найєма.

Хвиля критики прокотилася соцмережами після знищення енергетичних об'єктів у Київській області. Зокрема, й через телеграм-канали, які асоціюють з ОП: “Картковий офіс”, “Вертикаль” та інші. Регулярно критикували віцепрем’єра й за відсутність або низьку якість оборонних споруд.

Фортифікації "зуби дракона"

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Зрештою, незадоволення роботою віцепрем’єра перевищило можливий ризик розсваритися з іноземцями, і в ОП віддали команду на звільнення. Але відпускати пана Олександра далеко ніхто не збирається.У Володимира Зеленського взагалі не люблять звільняти людей в нікуди останнім часом. Можливо, досвід звільнень Андрія Богдана та Олексія Гончарука дався взнаки. Навіщо собі на рівному місті наживати політичних ворогів та критиків? Можливо, проблема у гострому дефіциті якісних кадрів на міністерські посади.Ексглавкома ЗСУ Валерія Залужного, і ексголову РНБО Олексія Данілова “нагородили” посадами послів у Британії та Молдові відповідно. Ексзаступнику голови ОП Олексію Дніпрову пообіцяли місце ректора Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА), про що ми детально та одними з перших написали в статті “Чи зможе Рада врятувати країну від автократії”

З Олександром Кубраковим має вийти цікавіше. Кажуть, що зміни в Уряді ще триватимуть. Міністерство пана Кубракова буде розділено навпіл, і одну з цих половинок очолить колишній віцепрем’єр. Звісно, якщо у Раді на це будуть голоси і якщо сам він на це погодиться.

Які ще перестановки можливі

Тривалий час обезголовленими залишаються міністерство інформаційної політики, міністерство молоді та спорту, міністерство ветеранів. Вочевидь, ці міністерства хтось має очолити.

Також минулого тижня окрім Кубракова був звільнений через підозри у криміналі міністр агрополітики Микола Сольський. На його місце тепер також потрібна людина. І чимскоріше. Бо ось Польща вже призупинила переговори з Україною з питання протестів фермерів на кордоні — немає з ким говорити, пише dziennik.pl із посиланням на заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака.

Фото: Польські фермери протестують проти екологічної політики Євросоюзу і проти дешевого імпорту зерна та інших харчових продуктів з України, Варшава, 27 лютого 2024. AP Photo/Czarek Sokolowski

Принагідно можуть поміняти й голову Уряду, який засидівся на посаді довше за своїх попередників. Навіщо ОП посилення Дениса Шмигаля? Кажуть, на його місце вже розглядають кандидатів серед діючих керівників державних підприємств.

Чому активісти стають проблемою для ОП

Офісу Зеленського вдалося встановити частковий контроль над інфопростором у 2022 році завдяки створенню так званого Телемарафону — йдеться про штучне об'єднання кількох суспільно-політичних телеканалів. Держдеп США згадав Телемарафон у своєму останньому звіті про порушення прав людини в Україні.

Незалежні телеканали, такі як Еспресо, або наближені до експрезидента Петра Порошенка телеканали “Прямий” та “5 канал”, були позбавлені частот та через це втратили частину своєї аудиторії.

Інші професійні журналісти, треба визнати, утримуються від радикальної критики центральної влади під час війни, щоб не підігрувати росіянам в інформаційній сфері.

Але ще є окремі журналісти, переважно журналісти-розслідувачі, які систематично пишуть про недоліки у владі: корупцію та інші зловживання.

Ще більше дошкуляють Офісу Зеленського громадські активісти. Бо якщо журналісти ще звертаються за коментарем до героїв своїх публікацій, то активісти просто транслюють свою думку онлайн і жодного балансу думок у своїх виступах не дотримуються.

Наприклад, у день звільнення Кубракова, редактор проєкту “Наші Гроші” Юрій Ніколов написав, що “відставка Кубракова зараз – це ознака супротиву корумпантів”.

Юрій Ніколов

Фото: www.facebook.com/yuurii.nikolov

“Я добре знаю, які процеси змін запущені в Держвідновленні (колишньому Укравтодорі). Наприклад, там вже почали перехід на електронні накладні та почали примус своїх замовників до публікації кошторисів (тобто фактичні ціни на будматеріали мають бути відкриті, як і ціни на “яйця Резнікова”). І дуже добре уявляю собі скільки і якого народу хочуть зупинити/відкотити ці зміни”, – зазначив Ніколов.

А відомий антикорупційний активіст, який активно співпрацює з Ніколовим, Віталій Шабунін підкреслив, що “ті, хто зносять Кубракова, бʼють по довірі західних еліт до української влади” і “зачищають Кубракова і його команду (Держагенція відновлення — наступна) якраз з прицілом на цей багатомільярдний потік”.

Щоправда, коментатори під постами Ніколова та Шабуніна нагадали їм, що ще якихось рік-два тому вони самі називали Кубракова чи не найбільшим корупціонером в Уряді та оточенні Зеленського та наводили відповідні аргументи. Навели й багато прикладів неефективності роботи Кубракова та його команди.

У результаті відбувається поляризація суспільства. Одні стають на бік влади, а інші — на бік її критиків. І традиційно українське суспільство критиків влади любить більше.

Подібна ситуація розколу між громадянським суспільством та владою вже була в нашій історії — напередодні та під час Майдану 2014 року.

І влада відповідає на таку поляризацію традиційно, як вміє. Ви ж пам'ятаєте про те, що СБУ стежило за журналістами-розслідувачами Bihus.info та зливало в соцмережі дані про особисте життя журналістів? Пригадаєте, як невідомі люди ломилися у квартиру керівника антикорупційного проєкту “Наші Гроші” Юрія Ніколова? Як за сприяння СБУ співробітники ТЦК вручали повістку журналісту видання “Слідство”?

А днями Дніпровський районний суд Києва відновив слухання справи за обвинуваченням антикорупційного активіста Віталія Шабуніна, розгляд якої було зупинено у 2022 році після його мобілізації. З ухвали суду виходить, що з'явилися нові дані про посади Віталія Шабуніна в армії.

У контексті розслідування кримінальних проваджень проти активістів та журналістів цікавою є доля Генпрокурора Андрія Костіна. На його місце давно сватають діючого голову Одеської області та близького до Офісу Олега Кіпера. Того самого, про якого буквально 8 травня вийшло розслідування “Зерновий барон” на Hromadske.ua.

Водночас на посаду Генпрокурора претендує ще й ексголова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, який має підтримку певної частини дипломатичних та політичних кіл на Заході.

У разі призначення Артема Ситника на посаду Генпрокурора тиснути на громадських активістів та журналістів-розслідувачів буде складніше.

Але Україна залежна від західної зброї та грошей. Тому як би ОП не хотілося зберегти повний контроль над силовиками та Урядом, на побажання партнерів доведеться зважати.

Якщо пригадаєте, в нас вже була історія з Генпрокурором, чиє звільнення принесло країні 1 млрд доларів. Той самий президент США Джо Байден казав про звільнення Генпрокурора Віктора Шокіна у 2016 році: “Я сказав, що ви не отримаєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений”.

Цікаво, скільки коштуватиме заміна Костіна на Ситніка?