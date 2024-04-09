Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"
Начальника Солом’янського ТЦК перевели на нижчу посаду після інциденту з врученням повістки журналісту "Слідство.інфо"
Про це на запит "Української правди" розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.
"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби", - розповіли виданню.
Зазначено, що його переведуть на нижчу посаду одного з бойових підрозіділів українських Збройних сил.
"Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України", - підкреслили в Генштабі.
Водночас наголошується, відповідне рішення було ухвалене після розгляду всіх обставин інциденту та інформації щодо нього.
- 5 квітня повідомлялося, журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.
- Уранці 6 квітня "Слідство.Інфо" опублікувало інформацію, що Служба безпеки України могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. У Службі безпеки заявили, що проводять перевірку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ здійснити службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту.
- 8 квітня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом "Слідства.інфо".
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