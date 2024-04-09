Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"

Про це на запит "Української правди" розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом "Слідство.Інфо" переведено на інше місце служби", - розповіли виданню.

Зазначено, що його переведуть на нижчу посаду одного з бойових підрозіділів українських Збройних сил.

"Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України", - підкреслили в Генштабі.

Водночас наголошується, відповідне рішення було ухвалене після розгляду всіх обставин інциденту та інформації щодо нього.