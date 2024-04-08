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Аналітика

Чи зможе Рада врятувати країну від автократії

Руслан Судацький
8 квітня, 2024 понедiлок
14:18
політика Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Важку ситуацію на фронті та не менш важку ситуацію з мобілізацією групи інтересів в оточенні Зеленського використовують для зміцнення влади. Втім, на заваді цим планам стоїть розбалансована та важко керована з Офісу Президента (ОП) Верховна Рада. Яка з груп впливу вийде з цієї бурі сильнішою?

Рада без руля

"Відкрутимо яйця", — пише телеграм-канал "Карточный офис" на адресу народних депутатів України. Фізичні санкції передбачені для тих народних обранців, які не підтримають законопроєкт про мобілізацію, що найближчими днями мають винести на голосування у другому читанні.

Цю погрозу можна було б пропустити повз вуха, якби цей телеграм-канал не пов’язували з пропагандистами Володимиром Петровим та Сергієм Івановим (стверджує нардепка "Слуг" Безугла). Канал орієнтований на найпотужнішу групу інтересів в оточенні президента Володимира Зеленського — групу очільника ОП Андрія Єрмака. 

Останні кадрові зміни в ОП дозволили Єрмаку остаточно закріпити свою першість. Інші групи інтересів ("Кварталу", Тимошенка, а раніше й Коломойського) розгромлені. 

До майже публічних погроз законодавцям ОП вдається не просто так. Подейкують, що з жовтня вже понад 100 депутатів подали заяви про складання повноважень. Публічно очільники Ради називають значно менші цифри відмов. У грудні очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія змушений був публічно визнати, що кількість народних депутатів, які бажають скласти повноваження, "доволі велика". У січні повідомив, що таких заяв було лише 17. 

Так чи інакше, депутати масово відмовляються працювати, що ставить під питання і мобілізацію, і наші євроінтеграційні закони.

Давид Арахамія

Давид Арахамія
Фото: sluga-narodu.com

Що не подобається депутатам

Все почалося після того, як у вересні депутати проголосували за закон щодо відкриття реєстру декларацій про доходи. Цей закон мав вступити в дію з відстрочкою у рік. З Банкової була установка голосувати саме так. А за тиждень після публічних протестів антикорупційних активістів та через невдоволення західних кредиторів президент ветував цей закон. Багато депутатів тоді відчули, що їх підставили. 

Після цієї історії активність народних депутатів від "Слуги народу" у парламенті знизилася. Є й інші причини для невдоволення. З початком повномасштабного вторгнення можливість депутатів заробляти гроші на своєму політичному впливі скоротилася. Виїзд за кордон для депутатів також жорстко регламентовано.

Ми спостерігаємо, що народні депутати від фракції "Слуга народу" поступово втратили вплив на прийняття рішень у владі, кожна їхня дія є повністю керованою, а користі для себе вони не бачать. Вони відчувають себе роботами, які по сигналу натискають на кнопки, а це для багатьох не є прийнятним.

Голосування за закон про мобілізацію буде перевіркою Ради на лояльність ОП. Фактично йдеться про конфлікт всередині команди Зеленського між його офіс-менеджером Андрієм Єрмаком та очільником фракції "Слуг" Давидом Арахамією.

Провал голосування за нові правила мобілізації найскоріше призведе до подальших кадрових змін та ще більше зміцнить позиції команди голови ОП Андрія Єрмака. Свою посаду голови фракції може втратити Давид Арахамія, а голова ОП Андрій Єрмак може призначити на його місце більш зрозумілу для себе фігуру. Наприклад, голову партії “Слуга Народу” Олену Шуляк.     

Боротьба в ОП: залишився тільки один

Вже понад рік саме група Єрмака поступово зміцнюється, витискає з ОП та з влади загалом людей, яких у 2019 році привів із собою Володимир Зеленський або які просто орієнтувалися на Зеленського. 

Один за одним з ОП зникли Сергій Шефір (його формальна відставка відбулася лише минулого тижня), Кирило Тимошенко. Не без допомоги журналістів. Історії про зловживання політичних суперників Андрія Єрмака виходили на сторінках найстарших і найповажніших видань на українському медіаринку.

Наприкінці березня з ОП звільнили Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова, які працювали там ще з часів попереднього голови Офісу Андрія Богдана. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін так прокоментував ці кадрові рішення в ефірі радіо NV: вплив голови офісу Андрія Єрмака посилився. 
Кажуть, Смірнову найближчим часом може бути висунуто низку підозр, зокрема, за незаконне збагачення. А ось інший нещодавно звільнений заступник голови Офісу Президента Олексій Дніпров, навпаки, незабаром може обійняти посаду ректора Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).

На посади Смірнова та Дніпрова в Офісі Президента призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську, яких називають давніми членами команди Андрія Єрмака. 

Не виключено, що найближчим часом, доля Смірнова та Дніпрова очікує й на Ростислава Шурму, якщо той потрапить у немилість до Єрмака. 

Водночас на шляху повного контролю групи Єрмака над всіма важелями влади стоїть той самий некерований парламент. Без рішення Верховної Ради важко провести кадрові зміни в Кабінеті міністрів України. Тому вже анонсована президентом Володимиром Зеленським реформа зі скорочення та укрупнення міністерств або заміна генерального прокурора (і чергове посилення впливу Єрмака, тепер вже на Уряд та силові органи) може провалитися.

Здається, неідеальний український парламент попри всі свої вади знов рятує країну від авторитаризму. Принаймні поки що.

Теги:
Статті
Новини
Президент України
ВРУ
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