Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі

Хто керує інформпростором в Україні?

Теоретично за інформаційну політику в державі мав би відповідати профільний міністр, але ця посада вакантна вже майже рік. Міністерство культури та інформаційної політики фактично очолює абсолютно лояльний до ОП виконуючий обов'язки Ростислав Карандєєв, доволі далекий від медіа чиновник.

Відповідно, вказівки щодо інформаційної політики виходять безпосередньо з Офісу Президента.

Здавалося б, що ОП зі своїми можливостями та ресурсами могли б винайняти найкращих у світі консультантів у сфері комунікацій, які працюють за найвищими професійними та етичними стандартами. Але коли справа стосується не збору донатів через UNITED24, а внутрішньополітичних питань, на перший план виходить лояльність, а не професійність.

Можливо, через це інтерес та довіра до "єдиного марафону" падає, соцмережі переповнені ворожими наративами, а внутрішні конфлікти між цивільними та військовими, між українськими біженцями та тими, хто залишився, наростають.

"Відповідального, стратегії там немає. Все вирішує Андрій Борисович [Єрмак, - ред.]. Всі хочуть йому догодити, через це всі провали", - каже Еспресо на умовах анонімності топчиновник одного з центральних органів влади.

Тобто держава реагує на інформаційні загрози та виклики реактивно, а не проактивно, якогось глибокого стратегічного задуму немає. Все це наслідок концентрації влади у руках очільника ОП Андрія Єрмака, про що ми детально писали у статті “Чи зможе Рада врятувати країну від автократії".

Очільник ОП Андрій Єрмак

Фото: Reuters

Як вже виявило розслідування Української Правди (і це підтверджують інші співрозмовники), ключову роль у формуванні політики ОП щодо медіа займає Дарія Зарівна, позаштатна радниця Андрія Єрмака. Саме вона лобіювала скандального Олексія Мацуку на посаду гендиректора державного Укрінформу. Інші люди скоріше являються виконавцями або зовнішніми підрядниками на зарплаті і сенси не формують.

Хто така Дарія Зарівна

Після закінчення юрфаку Київського національного університету ім. Шевченка Дарія Зарівна працювала у фешн-журналістиці, має імідж світської левиці. Була шеф-редакторкою української версії французького глянцевого видання L’Officiel Online, керувала платформою благодійних аукціонів Charitum, заснувала піар-агенцію Vector PR та інтернет-видання vctr.media.

Зліва направо: пані посол України у США Оксана Маркарова, потилиця невідомого чоловіка, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, його позаштатна радниця Дарія Зарівна

Фото: Сайт Президента України

Колишній чоловік Дарії адвокат Андрій Довбенко довгий час співпрацював з провідним юридичним радником бізнес-групи Приват Андрієм Богданом. Тим самим, який перший час очолював Офіс Президента. У серпні 2019 року Богдан гуляв на весіллі Довбенка у Сен-Тропе. Ані Богдана, ані Довбенка вже у владі немає. Останній взагалі у розшуку, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює його у реалізації злочинних схем у Мінюсті.

А ось Дарія Зарівна залишилася у владі у статусі позаштатної радниці Андрія Єрмака. Попри скромну посаду, вона присутня на зустрічах із іноземними партнерами України: послами, парламентарями, міністрами. Більше про позаштатних радників ОП радимо прочитати у розслідуванні проєкту Чесно.

Цікаво, що бізнес-партнер Дарії Зарівної по сайту vctr Ісмаіл Осбанов, за даними Clarity Project, був підписантом у низці компаній, заснованих співачкою Вірою Кіперман, вона ж Вєра Брєжнєва. Її колишній чоловік Михайло Кіперман – бізнес-партнер Ігоря Коломойського. У січні НАБУ оголосило Кіпермана у розшук у справі про привласнення майна та відмивання грошей.



Дарія Зарівна

Фото: Сайт Президента України

Які однокурсники Дарії Зарівної працюють у ОП

Окрім самої Дарії Зарівної радять голові ОП Андрію Єрмаку її однокурсники. Зі статті УП нам вже відомо, що радник ОП Владислав Власюк вчився з нею у КНУ Шевченка. Його ж у розслідуванні колег називали куратором Укрінформу від ОП. Владислав Власюк також позаштатний радник, зарплату в Офісі не отримує. Він її отримує в націоналізованому “Сенс Банку”, де засідає у наглядовій раді.

Власюк не єдиний однокурсник Зарівної серед радників ОП. Олександр Бевз також вчився з нею на юрфаці, а тепер позаштатно радить Андрію Єрмаку. Напряму Олександр у комунікаціях не задіяний, ексколеги по Нацбанку про нього відгукуються тепло. Але наразі Бевз працює над проєктом Саміту миру і особисто захищає цю ідею в медіа. Наприклад, ось нещодавнє інтерв'ю Бевза “Голосу Америки” на цю тему. Якщо ОП не платить Бевзу, то де ж він отримує гроші? Правильно, у наглядовій раді державного Укрексімбанку.

Які колишні медійники працюють в ОП

Інші радники Єрмака, відповідальні за комунікації в Офісі Президента, мають досвід роботи в медіа у минулому. Це колишні журналісти та медіаменеджери Сергій Лещенко, Михайло Подоляк та Дмитро Литвин.

Сергій Лещенко колись був відомим журналістом-розслідувачем в тій самій Українській Правді, згодом засідав у Верховній Раді від Блоку Порошенка, а за Зеленського поєднує роботу в ОП з діяльністю на посаді члена наглядової ради “Укрзалізниці”.

Радник голови ОП Сергій Лещенко

Фото: Офіс Президента

Михайло Подоляк до появи в ОП був відомий участю у “журналістському пулі Януковича” та опікувався провальною виборчою кампанією кандидата на посаду міського голови Києва Сергія Думчева.

Дмитро Литвин публікувався у виданні “Лівий берег”, але водночас його статті можна побачити і у ліберальних виданнях РФ. Він також працював у команді колишнього російського журналіста та медіаменеджера Євгенія Кисельова, наразі є спічрайтером Володимира Зеленського.

Які зовнішні політтехнологи працюють на ОП

Офіс Президента обслуговують різні піарники, але найбільш гучною “аутсорсинговою” групою є команда Володимира Петрова, який працює в жанрі “політичного хардкору”.

Петров є уродженцем Кривого Рогу, зростав у часи, коли ще були сильними підліткові банди “бігунів”. Здається, саме цю агресивну філософію “бігунів” він переніс на український політтехнологічний грунт.

Команда Петрова брала участь чи не у більшості скандальних політичних кампаній в Україні. Більше про Петрова можна прочитати у розлогій статті Детектора.Медіа.

Обслуговують ОП також діючі та колишні журналісти телеканалу “1+1” Ігоря Коломойського, який наразі перебуває за ґратами. Зокрема й колишні співробітники проєктів Олександра Дубінського, який також позбавлений волі та підозрюється серед іншого у державній зраді.

Умовно до групи “1+1” на службі ОП можна віднести й ведучу Наталію Мосейчук. Іноді вона запрошує на свої ефіри неоднозначних гостей, які не нахвалюють Офіс Президента. Але чиї заяви грають ОП на руку. Наприклад, це адвокат Ростислав Кравець за заявами якого відкрито декілька кримінальних проваджень щодо антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Еспресо вже торкалося цієї теми у статті “Чому антикорупційні активісти стають ворогами ОП”.

Наталія Мосейчук

Фото: facebook/Natalia Moseichuk

Ще одним дивним гостем Наталії Мосейчук був політтехнолог Тарас Загородній. Саме він захищає у інформаційній сфері першого заступника голови НАБУ Гізо Углави, якого підозрюють у зливі інформації про антикорупційні розслідування у ОП. Минулого тижня вигідні ОП заяви Загороднього тиражували інтернет-видання та телеграм-канали.

Непостійна співпраця таких “лідерів громадської думки” в інтересах ОП дозволяє їм час від часу виступати проти окремих ініціатив Зеленського. Наприклад, критикувати процес мобілізації у військо.

Хто знає, може боротьба з корупцією лякає владу більше за наступ росіян?