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Той випадок, коли переходять межу: активістка Богуславець про звільнення Найєма з Держагентства відновлення

15 червня, 2024 субота
19:06
Суспільство Мустафа Найєм

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець прокоментувала звільнення голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма

Зміст

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це якраз той випадок, коли переходять межу. Хто такий Мустафа Найєм? - Мустафа є головою Агентства з відновлення і треба розуміти, що він зайняв цю посаду разом із командою звільненого міністра Кубракова. Мустафа Найєм дійсно написав сам заяву про звільнення, але чому це сталося? Бо його пан Шмигаль не допустив на конференцію з відновлення в Берліні. На наш погляд, це було зроблено через політичні мотиви, ба більше його не допустили, ми уже жартуємо у кулуарах, двічі. Тому що на цій заяві, яку бачила вся країна по якій йому не погодили виїзд з країни, написано два рази: не погоджую, не дозволяю", - наголосила голова Антикорупційного центру "Межа".

Богуславець пояснила, що офіційною позицією Кабінету Міністрів є те, що Найєм, мовляв, має звітувати, адже величезна кількість об'єктів енергетичної інфраструктури зруйнована й тому йому відмовлено у виїзді на Конференцію з питань відновлення України у Німеччині.

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"Проблема в тому, що дату цієї конференції в уряді знали майже торік і саме Агентство відігравало величезну роль в її підготовці - це ж не те що дата конференції стала відома за два тижні і якраз випадково так припало. Я хочу звернути увагу, це ж не про Найєма, не про Кубракова, не про якусь умовну людину - це про системну проблему. У нас відсутній на рівні закону захист від можливого політичного звільнення, від можливих політичних розправ оцих керівників, інституцій, які відповідальні за відбудову, а в цьому випадку це Агентство відновлення немає конкурсної процедури, бо воєнний стан, немає захисту, як можуть звільнити й інституція є повністю політично залежною", - підсумувала Богуславець.

  • 27 січня 2023 року Мустафа Найєм, який до цього був заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, очолив Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
  • 10 червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади.
  • Народна депутатка Софія Федина повідомила, що є інформація про те, що Найєм та Кубраков останнім часом активно співпрацювали з американцями щодо несанкціонованого використання бюджетних коштів, що могло вплинути на їхнє звільнення.  
Теги:
Кабмін
політика
Мустафа Найєм
Денис Шмигаль
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