Новопризначена мовна омбудсманка Олена Івановська назвала свої пріоритети на посаді
Новопризначена уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська визначила пріоритети на посаді. Серед першочергових завдань – захист української мови на окупованих територіях, визнання української жестової мови, підтримка української мови в еміграції та інтеграція української мови в цифрові технології
Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформ.
"Я окреслила для себе декілька ключових напрямів, які вважаю нагальними", - наголосила Івановська.
Захист української мови на ТОТ
За її словами, одним із пріоритетів є захист української мови на окупованих територіях. Вона наголосила, що це завдання "має не лише гуманітарний, а і юридичний та символічний виміри".
"Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації. Ідеться також про те, щоб засвідчити: мовна агресія РФ є частиною її збройної агресії. І ми маємо відповідати не тільки зброєю, а і словом – свідомим, державницьким, людяним", - пояснила омбудсманка.
Визнання української жестової мови
Уповноважена виступила за визнання української жестової мови як повноцінної складової мовної політики, що є питанням "мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації".
"Ми активізуватимемо міжвідомчий діалог і фахову експертизу, щоб актуалізувати законопроєкт № 2340, а також забезпечити практичну реалізацію прав осіб із порушеннями слуху на повноцінний доступ до інформації українською мовою – як усною, так і жестовою", - додала вона.
Підтримка української мови в еміграції
Окрему увагу Івановська планує приділити підтримці української мови в еміграції. За її словами, мова має підтримати зв'язок між мільйонами українців, які через війну виїхали за кордон, і Батьківщиною.
"Ми маємо підтримувати їхній зв’язок із Батьківщиною через мову: створювати культурно-освітні центри, запускати цифрові платформи для навчання, впроваджувати "Мовну карту українців світу", розвивати потенціал діаспори як мовного посла України у світі", - пояснила омбудсманка.
Цифрова інтеграція української мови
Івановська також вважає критично важливою інтеграцію української мови в цифрове середовище — в електронні сервіси, інтерфейси, штучний інтелект, ігри, застосунки.
"Українська має звучати та функціонувати всюди: у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності", - наголосила вона.
Формування єдиного україномовного простору
"Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір – як безпековий, інтеграційний і гуманітарний пріоритет. Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві – зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - пояснила Івановська.
На її переконання, конституційна модель мовної політики "має бути узгоджена з реальністю війни та з прагненням українського суспільства до справжньої мовної рівності без колоніального спадку".
"Усі ці напрями об’єднує головне: мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством. Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення "м’яка сила чи силовий тиск": успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою", - підсумувала Івановська.
- У вівторок, 15 липня, Кабінет міністрів призначив на посаду уповноваженої з захисту державної мови філологиню Олену Івановську.
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