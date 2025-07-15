Кабмін призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмана
У вівторок, 15 липня, Кабінет міністрів призначив на посаду уповноваженої із захисту державної мови філологиню Олену Івановську
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженої із захисту державної мови.
Олена Івановська - докторка філологічних наук і професорка КНУ імені Тараса Шевченка. На кафедрі фольклористики вона викладає курси, що охоплюють фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.
Вона є авторкою близько 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема публікацій на захист української мови.
Її кандидатуру розглядали за поданням омбудсмана Дмитра Лубінця.
- 8 липня колишній мовний омбудсман Тарас Кремінь сказав, що немає іншої інституції, яка б могла б так ефективно, динамічно і професійно виконувати свої повноваження протягом цих п'яти років.
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