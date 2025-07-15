Кабмін призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмана

Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженої із захисту державної мови.

Олена Івановська - докторка філологічних наук і професорка КНУ імені Тараса Шевченка. На кафедрі фольклористики вона викладає курси, що охоплюють фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.

Вона є авторкою близько 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема публікацій на захист української мови.

Її кандидатуру розглядали за поданням омбудсмана Дмитра Лубінця.