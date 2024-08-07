Новостворене видавництво "Атлант" отримало від МОН контракт за завищеними цінами на понад 180 млн грн, - розслідування NGL.media

Про деталі розлідування NGL.media вона розповіла в етері Еспресо.

"Видавництво "Атлант" було створене менш як рік тому. Це видавництво створили три гіганти української навчальної літератури. Зокрема, власники трьох величезних видавництв, які є постійними постачальниками підручників для Міністерства освіти та науки України. Фактично, ці видавництва є конкурентами, втім, в проєкті "Атлант" вони обʼєднались. Зокрема, Віктор Круглов - власник видавництва "Ранок", Олег Фурман - власник видавництва "Генеза" та Олег Костенко, який володіє видавництвом "Оріон", - розповіла Чип.

Розслідувачка додала, що вартість замовлень МОН у видавництва "Атлант" щонайменше удвічі перевищує ринкову вартість.

"Загальна вартість угод МОН з видавництвом "Атлант" на підручники становить понад 180 млн грн. Втім, 163 млн грн видавництво отримало лише за два останні місяці. Це 83 угоди на видання підручників для діток з особливими освітніми потребами та для шкіл з мовами навчання національних меншин. Перевірити вартість всіх цих угод було нереально і тому я перевірила вартість однієї угоди. Це угода на видання підручника "Здоровʼя, безпека та добробут" для учнів 6-го класу з особливими освітніми потребами. Вартість угоди становить 5,4 млн грн. Тобто, один такий підручник для держави коштує 455 грн. Після цього ми попросили кілька українських видавництв розрахувати друк 12 тис. підручників за характеристиками підручника "Здоровʼя, безпека та добробут". Всі друкарні запропонували щонайменше вдвічі меншу вартість", - додала Чип.