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Обговорили другий Саміт миру: Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом

Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
21:50
Суспільство Володимир Зеленський і Олаф Шольц

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери говорили про підтримку України, а також реалізацію другого Саміту миру

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Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський і Шольц узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту. 

Також президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

Зокрема, Зеленський подякував Шольцу за всю підтримку з боку Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.

  • Увечері неділі, 22 вересня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.

Теги:
Україна
Німеччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Військові новини
Олаф Шольц
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