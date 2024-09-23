Обговорили другий Саміт миру: Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський і Шольц узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту.

Також президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

Зокрема, Зеленський подякував Шольцу за всю підтримку з боку Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.