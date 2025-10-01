Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня

Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
10:40
погода, Львів

Температура повітря в різних регіонах України 2 жовтня коливатиметься від +6...+10 градусів на заході до +14...+18 градусів на сході. Дощі пройдуть лише у північних областях

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграм-каналі.

У четвер, 2 жовтня, в Україні очікуються значні температурні контрасти. На заході, півночі, частині центральних областей вдень передбачається не вище +6...+10 градусів, а на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +14...+18 градусів.

На Вінниччині, у Кропивницькому з районами +7...+11 градусів, на Черкащині +9...+12 градусів, на Полтавщині +10...+15 градусів, на Дніпровщині +11...+16 градусів.

На сході очікується +14...+18 градусів.

На півдні прогнозується +12...+16 градусів.

Як зазначає синоптикиня, дощі завтра вдень пройдуть лише у північних областях. На решті території України буде хоча й хмарно, проте без істотних опадів.

На Одещині завтра без опадів.

У Києві 2 жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів.

"Трохи треба померзнути — надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім і в усій Україні. Найдовше холод втримається у західних областях, але й там після 5 жовтня потепліє. А на сході та півдні України буде тепло, аж часом до +18...+20 градусів, весь час", - додала Діденко.

  • У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала 1,5-місячна норма опадів. Вранці 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 9 людей, серед них дитина.
Новини
Одещина
Прогноз погоди
українське вино
Погода з Наталкою Діденко
2025, середа
1 жовтня
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:07
Ексклюзив
Україна росія війна
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:55
стіна на кордоні між Південною та Північною Кореями
"Корейській варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни
10:44
Польща
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
10:31
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
В Криму чимало ворожих систем ППО, але мало води й палива, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
10:29
СБУ затримала двох агентів ГРУ, які коригували обстріли Краматорська і Слов'янська
10:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу", а Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:11
ППО
ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони
10:10
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:04
OPINION
Чи наблизять мир українські ракети
09:49
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
09:48
Ексклюзив
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
09:00
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: загинули 9 людей, серед них дитина
09:00
Партнерський матеріал
Євгенія Болотова, фармацевт аптеки "Бажаємо здоров’я"
Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини
08:37
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Удар РФ по Дніпру дронами 30 вересня: відомо про 1 загиблого та 31 пораненого
08:29
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
08:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
08:02
OPINION
Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики
07:47
конгрес США
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
07:45
Аналітика
Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:22
Норвегія
У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
