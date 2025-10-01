Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграм-каналі.

У четвер, 2 жовтня, в Україні очікуються значні температурні контрасти. На заході, півночі, частині центральних областей вдень передбачається не вище +6...+10 градусів, а на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +14...+18 градусів.

На Вінниччині, у Кропивницькому з районами +7...+11 градусів, на Черкащині +9...+12 градусів, на Полтавщині +10...+15 градусів, на Дніпровщині +11...+16 градусів.

На сході очікується +14...+18 градусів.

На півдні прогнозується +12...+16 градусів.

Як зазначає синоптикиня, дощі завтра вдень пройдуть лише у північних областях. На решті території України буде хоча й хмарно, проте без істотних опадів.

На Одещині завтра без опадів.

У Києві 2 жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів.

"Трохи треба померзнути — надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім і в усій Україні. Найдовше холод втримається у західних областях, але й там після 5 жовтня потепліє. А на сході та півдні України буде тепло, аж часом до +18...+20 градусів, весь час", - додала Діденко.