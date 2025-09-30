В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно

Про це повідомили ДСНС Одещини та мер Геннадій Труханов.

Наразі фахівці відкачують воду в підтоплених ділянках та надають допомогу мешканцям. До роботи залучили 18 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальників.

фото: ДСНС Одещини

"Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів… У звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться - готові оперативно відкрити пункти незламності", – поінформував Труханов.

Водночас завтра, 1 жовтня, школи в Одесі працюватимуть дистанційно. За словами директорки Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, рішення ухвалили через необхідність ліквідувати наслідки негоди. Так, у частині шкіл є підтоплені класи, групи й укриття.

фото: ДСНС Одещини