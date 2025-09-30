Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно

В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2025 вiвторок
20:01
Суспільство

У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала 1,5-місячна норма опадів. Через це обмежений рух легкового транспорту, а школи 1 жовтня працюватимуть дистанційно

Зміст

Про це повідомили ДСНС Одещини та мер Геннадій Труханов.

Наразі фахівці відкачують воду в підтоплених ділянках та надають допомогу мешканцям. До роботи залучили 18 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальників.

фото: ДСНС Одещини

"Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів… У звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться - готові оперативно відкрити пункти незламності", – поінформував Труханов.

Водночас завтра, 1 жовтня, школи в Одесі працюватимуть дистанційно. За словами директорки Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, рішення ухвалили через необхідність ліквідувати наслідки негоди. Так, у частині шкіл є підтоплені класи, групи й укриття.

фото: ДСНС Одещини

На фото: Ніколь Кідман
Автор Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:47
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 1 загиблого та 28 поранених
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
18:16
Трамп і Путін
"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"
18:02
OPINION
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
18:02
У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
18:00
інфекційні захворювання
Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу
17:47
Дональд Трамп
Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
17:46
Засновник Spotify Даніель Ек
Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
17:42
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
17:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
"З 22 вересня почалася операція РФ на Балтиці": політаналітик Горбач назвав ключову країну-ціль
17:06
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 89 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
17:04
Огляд
Технологічно зрівнятись із РФ: Україна чекає на винищувачі Gripen, які кращі від російських Су
16:50
ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT
16:03
OPINION
Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна
15:58
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:52
Марія Холодна
Вбив, розчленував та намагався її спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років ув'язнення
15:40
Ізраїль
Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази
15:38
Вийшла збірка "Драма Панорама 2024", до якої увійшли найкращі сучасні українські пʼєси року
15:19
Омер Лайпан
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
14:52
Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України
14:38
PR
Дуальна освіта і компанія МХП
Дуальна освіта в Україні: як поєднати навчання з роботою та отримати практичний досвід
14:07
Урсула фон дер Ляєн
Ключовою є заборона імпорту зрідженого газу з РФ, - фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС
14:01
OPINION
Суспільство і бізнес: чому важливий інститут репутації
13:58
Ексклюзив
Бен Ходжес
Це погане керівництво, - генерал США Ходжес про нараду, яку скликає очільник Пентагону Геґсет
13:07
Марк Рютте
Рютте: НАТО все ще з'ясовує, чи навмисно РФ вторглась в повітряний простір Польщі та Естонії
13:04
ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії і двох військових на Ставропольщині
12:31
Кіт Келлог
"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні
