В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно
У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала 1,5-місячна норма опадів. Через це обмежений рух легкового транспорту, а школи 1 жовтня працюватимуть дистанційно
Про це повідомили ДСНС Одещини та мер Геннадій Труханов.
Наразі фахівці відкачують воду в підтоплених ділянках та надають допомогу мешканцям. До роботи залучили 18 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальників.
фото: ДСНС Одещини
"Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів… У звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться - готові оперативно відкрити пункти незламності", – поінформував Труханов.
Водночас завтра, 1 жовтня, школи в Одесі працюватимуть дистанційно. За словами директорки Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, рішення ухвалили через необхідність ліквідувати наслідки негоди. Так, у частині шкіл є підтоплені класи, групи й укриття.
фото: ДСНС Одещини
