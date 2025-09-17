Очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вранці середи, 17 вересня, приїхала до Києва
Про це повідомило Суспільне з посиланням на дипломатичні джерела.
Водночас в instagram Мецола згодом опублікувала пост із підписом "Наступна зупинка: Київ".
- У п’ятницю, 12 вересня, до України із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
- Біла Церква
