Очільниця міноборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва і зустрілася зі Шмигалем

Про це повідомив Шмигаль у Telegram.

"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - написав він.

Український прем’єр на очільниця міноборони Нідерландів обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, а також - Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Також Шмигаль додав, що під час зустрічі було порушене питання євроатлантичної інтеграції України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", - резюмував прем’єр-міністр.