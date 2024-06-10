Очільниця міноборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва і зустрілася зі Шмигалем
Сьогодні, 10 червня, до Києва прибула міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. В українській столиці вона зустрілась із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем
Про це повідомив Шмигаль у Telegram.
"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - написав він.
Український прем’єр на очільниця міноборони Нідерландів обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, а також - Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Також Шмигаль додав, що під час зустрічі було порушене питання євроатлантичної інтеграції України.
"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", - резюмував прем’єр-міністр.
- 7 червня стало відомо, що Нідерланди передадуть 400 млн євро у шведський фонд на виробництво бойових машин піхоти для України. Також держава інвестує у свої можливості з виробництва військових дронів 54 млн євро, щоб зокрема допомогти Києву.
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