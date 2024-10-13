Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"
У Києві стартує тижневий курс рекрутування до Сил Безпілотних систем (СБС) "Тиждень рекрута", організований спільно з військовою школою "Боривітер"
Про це повідомляють Сили Безпілотних систем.
"Цей унікальний курс надасть вам знання, навички та досвід, необхідні для того, щоб оцінити свою готовність приєднатися до Сил Безпілотних систем і наближати перемогу разом із нами", - йдеться у повідомленні.
Програма курсу охоплює ознайомлення зі структурою СБС та військовими професіями, вивчення етапів служби та роботи безпілотних систем, практичні заняття з експлуатації дронів різних моделей, демонстрації роботи екіпажів з коментарями досвідчених інструкторів та тестування знань на початку та наприкінці курсу.
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У СБС зазначили, що поглиблене навчання в спеціалізованих центрах підготовки допоможе майбутнім військовослужбовцям краще підготуватися до служби.
Курс розрахований на мотивованих громадян, які бажають служити в СБС. Реєстрація здійснюється через загальну анкету на сайті.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
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