Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"

Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
17:27
Суспільство Сили безпілотних систем

У Києві стартує тижневий курс рекрутування до Сил Безпілотних систем (СБС) "Тиждень рекрута", організований спільно з військовою школою "Боривітер"

Зміст

Про це повідомляють Сили Безпілотних систем.

"Цей унікальний курс надасть вам знання, навички та досвід, необхідні для того, щоб оцінити свою готовність приєднатися до Сил Безпілотних систем і наближати перемогу разом із нами", - йдеться у повідомленні.

Програма курсу охоплює ознайомлення зі структурою СБС та військовими професіями, вивчення етапів служби та роботи безпілотних систем, практичні заняття з експлуатації дронів різних моделей, демонстрації роботи екіпажів з коментарями досвідчених інструкторів та тестування знань на початку та наприкінці курсу.

Читайте також: Сили безпілотних систем: нові війська у ЗСУ – можливість перемогти у війні технологій чи запізніле рішення

У СБС зазначили, що поглиблене навчання в спеціалізованих центрах підготовки допоможе майбутнім військовослужбовцям краще підготуватися до служби.

Курс розрахований на мотивованих громадян, які бажають служити в СБС. Реєстрація здійснюється через загальну анкету на сайті.

  • 6 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Автор Ольга Бабишена
12 жовтня, 2024 субота
Дуда заявив, що євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в ЄС
Віктор Ляшко
Автор Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
12 жовтня, 2024 субота
Заміна ПВК Вагнера: Портников про ймовірне перекидання до України військових КНДР
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
13 жовтня
18:45
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
18:16
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан
18:08
SpaceX
З першого разу: башта Mechazilla "зловила" ракетоносій для Starship
18:03
OPINION
Два шляхи мобілізації: який вибере влада?
17:47
Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+
17:27
Інтерв’ю
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Якщо Байден і демократи програють президентські вибори, то через боягузливу позицію щодо України, - Піонтковський
17:22
Огляд
Рамштайн
Чи зможе Україна переконати союзників прийняти План перемоги після перенесення "Рамштайну". Пояснюємо
17:17
Покровськ
Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist
17:14
Ексклюзив
Зерно, порт
Покупцями виступають країни-ізгої, - експосолка з особливих доручень МЗС України Трофімцева про збут Росією українського зерна
16:50
Федір Веніславський
У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, - нардеп Веніславський
16:27
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
16:00
новини
Авіація окупантів скинула 2 КАБи на харківське передмістя Дергачі
16:00
OPINION
блог Андрій Магера
Про українську мову на перервах у школі
15:50
Ексклюзив
На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених
15:34
У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії
15:23
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
15:01
Оновлено
Дональд Туск
Туск: "Я буду абсолютно жорстким і нещадним до нелегальної міграції"
14:58
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
Вчинок Гнезділова є публічним злочином, який має каратись законом, - майор ЗСУ Трегубов
14:43
Дональд Трамп
"Три з половиною, чотири місяці", - Трамп зробив прогноз, коли може розпочатися Третя світова війна
14:41
Оновлено
У DeepState заявили про розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині. За іншими даними, вони билися до останнього
14:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден наступного тижня відвідає Німеччину, - Spiegel
14:10
Очільник СБУ Василь Малюк
РФ заочно предʼявила звинувачення очільнику СБУ Малюку через вибух на Керченському мосту у 2023 році, - ЗМІ
14:07
Німеччина солдат армія
Німецькі і російські військові разом взяли участь у спортивних змаганнях, - Bild
14:00
OPINION
Без знань новітньої техніки ми так і залишимося армією ентузіастів
13:53
Ольга Лящук
Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки
13:49
Глухів
Росіяни вранці 13 жовтня скинули КАБи на Глухів: пошкоджено до 20 житлових будинків, місцями зникло газопостачання
13:13
Джаред Лето
Джаред Лето на концерті перед росіянами у Сербії назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ
12:54
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: є поранений, пошкоджено житлові будинки
12:05
логотип Temu
Індонезія звернулась до Google й Apple із запитом заблокувати застосунок Temu
12:04
OPINION
Ніхто нічого не робитиме для повернення українців
12:02
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ протягом доби завдав 200 ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані
12:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: чому зупинилося відновлення Посад-Покровського на Херсонщині та що робити людям у цій ситуації
11:49
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень росіяни випустили по Україні близько 900 КАБів, понад 40 ракет та 400 БПЛА, - Зеленський
11:46
вибори Литва
У Литві тривають вибори до парламенту
11:33
пістолет
У передмісті Києва сталась стрілянина у кафе через конфлікт між відвідувачками: поранення дістав поліцейський
11:26
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
У Південній Кореї заявили, що повітряні кулі КНДР зі сміттям мають GPS-датчики
11:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами ввечері 12 жовтня: на Київщині уламки пошкодили приватні будинки
10:53
Сирія
США завдали авіаударів по таборах "ІД" у Сирії
10:49
евакуація з Харківщини
Із Сумщини евакуювали понад 36 тис. мешканців, серед них 6469 дітей, - ОВА
10:32
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
"Над цим має працювати поліція та гарант Конституції": парамедик Вус про постачання якісних турнікетів для потреб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV