Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"

Про це повідомляють Сили Безпілотних систем.

"Цей унікальний курс надасть вам знання, навички та досвід, необхідні для того, щоб оцінити свою готовність приєднатися до Сил Безпілотних систем і наближати перемогу разом із нами", - йдеться у повідомленні.

Програма курсу охоплює ознайомлення зі структурою СБС та військовими професіями, вивчення етапів служби та роботи безпілотних систем, практичні заняття з експлуатації дронів різних моделей, демонстрації роботи екіпажів з коментарями досвідчених інструкторів та тестування знань на початку та наприкінці курсу.

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У СБС зазначили, що поглиблене навчання в спеціалізованих центрах підготовки допоможе майбутнім військовослужбовцям краще підготуватися до служби.

Курс розрахований на мотивованих громадян, які бажають служити в СБС. Реєстрація здійснюється через загальну анкету на сайті.