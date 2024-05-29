"Отримайте виплату від польських партнерів": у кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему

Про це йдеться на сайті кіберполіції.

"Зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми. Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі", - повідомляють правоохоронці.

Кіберполіцейські застерігають, що для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де людина має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

Щоб не стати жертвами аферистів, правоохоронці застерігають від передачі стороннім особам свої особисті дані.

У різних анкетах і на підозрілих сайтах не можна вводити:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Коли надходять повідомлення про виплати, інформацію закликають перевірити на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.