"Отримайте виплату від польських партнерів": у кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему
Українцям надходять шахрайські повідомлення про грошові виплати від польських партнерів - у кіберполіції застерегли, що це нова шахрайська схема
Про це йдеться на сайті кіберполіції.
"Зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми. Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі", - повідомляють правоохоронці.
Кіберполіцейські застерігають, що для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де людина має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.
Щоб не стати жертвами аферистів, правоохоронці застерігають від передачі стороннім особам свої особисті дані.
У різних анкетах і на підозрілих сайтах не можна вводити:
- тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);
- пін-код від картки;
- логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;
- коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.
Коли надходять повідомлення про виплати, інформацію закликають перевірити на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.
- 16 травня у Міністерстві закордонних справ України розповіли про шахраїв, які "записують" на прийом до консульств і просять надати особисті дані. У відомстві застерегли від співпраці з такими ділками.
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